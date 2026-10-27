Ripple: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Bei einem frühen Ripple-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 26.10.2025 war Ripple 2,646 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 377,98 XRP im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 491,11 USD, da Ripple am 26.10.2026 1,299 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 50,89 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von XRP wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 28.10.2025 bei 2,608 USD.
Redaktion finanzen.net
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