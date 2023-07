Ripple (XRP) Kurs Prognose: Wie wird sich der Preis nun entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ripple (XRP) ist eine revolutionäre digitale Währung, die den internationalen Geldtransfer verändert. Aber wie wird sich der Preis von XRP bis 2023 entwickeln? Eine Reihe von Schlüsselelementen, darunter der jüngste Gerichtsprozess mit der US-Börsenaufsicht, das Pilotprojekt zur Immobilien-Tokenisierung mit der Fubon Bank, die Entwicklung von Evernode und die Einführung der ersten CBDC in Palau, könnten den Ripple-Kurs in den kommenden Jahren beeinflussen. Dieser Artikel bietet eine tiefgehende Analyse dieser Faktoren und liefert eine fundierte Prognose, wie sich der XRP-Preis bis 2023 entwickeln könnte. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was die Zukunft für Ripple bereithält.

Was ist Ripple (XRP)?

Ripple ist ein digitales Zahlungsprotokoll und Ripple Labs ein Kryptowährungsunternehmen, das einen schnellen, kosteneffizienten internationalen Geldtransfer ermöglicht. Es wurde 2012 gegründet und verwendet eine Technologie namens RippleNet, ein Netzwerk institutioneller Zahlungsanbieter wie Banken und Gelddienstleister, um Finanztransaktionen zu erleichtern.

Das Projekt hat auch eine eigene Kryptowährung namens XRP, die hauptsächlich als Brückenwährung in ihrem Netzwerk dient. Im Gegensatz zu Bitcoin, das auf einem dezentralisierten Modell basiert, folgt Ripple einem mehr zentralisierten Ansatz, da XRP-Einheiten im Voraus generiert und dann verteilt wurden. Es wird oft für seine Fähigkeit gelobt, Transaktionen in Sekundenschnelle durchzuführen und dabei geringe Gebühren zu erheben.

Was hat den Ripple Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Auflistungen mit einigen der wichtigsten Faktoren, welche sich aktuell auf den Ripple Preis auswirken:

SEC-Klage gegen Ripple

Nach dem kürzlichen positiven Urteil für Ripple (XRP) in einem Prozess mit der US-Börsenaufsicht (SEC) wird nun ein Berufungsverfahren befürchtet. Die SEC signalisierte dies indirekt in einem anderen Fall gegen Terra.

Dieses Vorgehen könnte eine Strategie der SEC sein, um zu verhindern, dass das Urteil für Ripple als Verteidigungsbasis für andere Kryptowährungen dient. Ungeachtet der möglichen Berufung halten Ripple und seine Anleger an ihren Plänen fest, auf dem US-Markt ein Comeback zu erzielen. Trotz der Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses einer Berufung bleibt die aktuelle Entscheidung für Ripple maßgeblich.

Ripples Chefjurist Stuart Alderoty zeigt sich im Umgang mit der US-Wertpapieraufsicht (SEC) zuversichtlich. Im TechCrunch-Podcast diskutierte er das Gerichtsurteil, das XRP nicht als Wertpapier einstuft, und betonte, dass ein Berufungsgericht das Urteil wahrscheinlich bestätigen und möglicherweise sogar verstärken würde.

Trotz seiner Zuversicht erwartet Alderoty weiterhin Rechtsstreitigkeiten von der SEC gegen Ripple und andere Krypto-Unternehmen. Ein Berufungsverfahren seitens der SEC würde jedoch nur den Imageschaden für die Behörde erhöhen und die Position von Ripple weiter stärken.

Fubon Bank und Ripple starten Pilotprojekt für digitale Hongkong-Dollar und Immobilien-Tokenisierung

Ripple has been selected to showcase a key CBDC use case for the @hkmagovhk’s inaugural e-HKD Pilot Program with Fubon Bank.



Learn how property owners can leverage a combination of CBDCs & tokenized real estate to unlock the equity in their real estate: https://t.co/kkRvtJ9Zb9 pic.twitter.com/2ePmvWreCD — Ripple (@Ripple) May 19, 2023

Fubon Bank kooperiert mit Ripple in einem Pilotprojekt zur Immobilien-Tokenisierung und zum digitalen Hongkong-Dollar (e-HKD) im Rahmen des e-HKD-Pilotprogramms der Hongkong Monetary Authority (HKMA).

Die Bank plant, Eigentumspfandrechte zu tokenisieren und digitale HKD-Kredite mit Ripples Technologie bereitzustellen. Kunden, die diese Kredite sichern, können den digitalen HKD für verschiedene Zahlungsszenarien verwenden.

Das Pilotprogramm beinhaltet nicht die Ausgabe digitaler Hongkong-Dollar, sondern Fubon Bank wird weiterhin seine aktuellen Hypothekendarlehensdienstleistungen anbieten. All dies könnte sich langfristig positiv auf den Wert von XRP auswirken.

Ripple Layer 2 Evernode

Update: tentatively scheduled the audit of our 3 hooks to start in mid-August. Like other XRPL Grants Grantee’s, we’re still waiting on the paperwork & funds from Ripple to confirm. pic.twitter.com/R8Vl7Dp064 — Evernode (@EvernodeXRPL) July 28, 2023

Evernode, eine Layer-2-Plattform, die Smart Contracts ins XRP Ledger-Ökosystem bringen will, hat wichtige Updates zu ihrer Entwicklung geteilt. Der Audit ihrer drei Hooks soll im August beginnen, obwohl noch auf Bestätigung und Finanzierung von Ripple gewartet wird.

Während der Entwicklungsphase stieß das Team auf Herausforderungen, bleibt jedoch optimistisch. Nach erfolgreicher Einführung ermöglicht Evernode den Entwicklern, Smart Contracts im XRP Ledger-Netzwerk zu erstellen, was neue Anwendungsfälle eröffnet.

Dies könnte dazu beitragen, mehr Entwickler in das Ökosystem zu ziehen, die Nutzung zu fördern und den Wert zu steigern. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein für die XRP Ledger-Gemeinschaft.

Erste CBDC wurde in Palau gestartet

Ripple runs CBDC pilot with Pacific island nation of Palau https://t.co/GmwGvZL2gN — The Block (@TheBlock__) July 26, 2023

Palau und Ripple haben kürzlich ein Stablecoin-Pilotprogramm gestartet, das auf dem XRP Ledger (XRPL) basiert, einer CO₂-neutralen Blockchain, die Privatsphäre und Sicherheit für die Abwicklung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten bietet. Der US-Dollar-gestützte Palau Stablecoin (PSC) soll eine digitale Repräsentation der offiziellen Währung von Palau sein, die durch eine 1:1-Reserve in Fiat-Währung abgesichert ist.

Das Pilotprogramm wird in mehreren Phasen eingeführt, wobei sich an der ersten Phase rund 200 öffentliche Bedienstete und örtliche Kaufleute in Palau beteiligen werden. Palau wird auch die Ripple CBDC-Plattform nutzen, eine End-to-End-Lösung für Zentralbanken zur Ausgabe ihrer eigenen digitalen Zentralbankwährung. Die Plattform erlaubt es Palau, den gesamten Lebenszyklus des Stablecoin ganzheitlich zu verwalten und anzupassen, einschließlich Vertrieb und Transaktionen.

Ripple Kurs Prognose

Aktuell befindet sich Ripple auf Platz 4 der größten Kryptowährungen und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 37,55 Mrd. US-Dollar. Von den 100 Mrd. XRP befinden sich aktuell erst 53 % im Umlauf, weshalb Anleger noch in den kommenden Jahren mit einer hohen Inflation rechnen müssen. Innerhalb der vergangenen 12 Monate lag die Inflationsrate von Ripple bei 9 %, was 2,8 % über der in Deutschland im Juli liegt.

Nachdem Ripple am 13. Juli durch das positive Ergebnis in der Gerichtsverhandlung um über 73 % an nur einem Tag gestiegen ist, setzte aufgrund der Überhitzung eine Korrektur ein. Seitdem befindet sich der XRP Kurs in einem Seitwärtstrend, wobei gleichzeitig das Handelsvolumen von rund 14 Mrd. $ auf mittlerweile nur noch 720 Mio. $ gesunken ist. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse hin. Dennoch kann sich Ripple weiterhin auf hohem Niveau halten, wobei der Kurs von dem 23,6er-Fibonacci-Level der Abwärtsbewegung vom Allzeithoch zum letzten Tief eine Unterstützung bietet.

Sollte das Fibonacci-Level nach unten nachhaltig durchbrochen werden, so wären auch stärkere Abverkäufe bis in den Bereich von 0,61 $ und 0,55 $ möglich. Die Bullen müssen hingegen erst mal den Widerstand bei 0,79 $ und vor allem das 61,8er-Fibonacci-Level bei 0,82 $ sowie 0,94 $ überwinden. Dann könnten 1,04 $, 1,13 $ und 1,32 $ erreicht werden.

Fortschrittliches Web3-Portal soll Massenadaption den Weg bereiten

Das Web3 bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesellschaft. Allerdings stellen sich auf dem Wege der Massenadaption noch Hürden, wie technischer Aufwand, stark verstreuter Markt, mögliche Betrüger und zu wenig Erfahrungen. Mithilfe des neuartigen Web3-Portals Launchpad XYZ können all diese Komplikationen überwunden werden. Denn es vereint das gesamte Angebot innerhalb der kuratierten Plattform mit KIs, wobei personalisierte Empfehlungen und mehr geboten werden. Hinzu kommt eine äußert praktische Wallet, mit welcher man alle Dienste nahtlos nutzen kann. Dabei werden die Anwender nicht durch komplizierte Zugänge abgeschreckt und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Mithilfe von KI die Verluste reduzieren und die Gewinne maximieren

Eine besondere Chance für Investoren bieten KIs. Denn sie können große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit auf profitable Muster analysieren sowie sich stetig verbessern. Dies geschieht in einem Tempo, bei dem Menschen nicht mithalten können. Zudem entsteht ein Marktrauschen, welches die Aussagekraft von traditionellen Analysemethoden eintrübt. Ein weiterer Vorteil von KIs ist, dass sie nicht von hinderlichen Emotionen wie Gier, Angst und Wut negativen beeinflusst werden und vollständig rational agieren. Nicht ohne Grund soll bereits 80 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte auf künstliche Intelligenzen zurückzuführen sein. Damit künftig auch Privatanleger besser von diesen Vorteilen profitieren können, bietet yPredict einen Hightech-KI-Marktplatz.

