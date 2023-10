Roboter-Revolution: Wie NVIDIA den heiligen Gral der Robotik gefunden hat!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wollten Sie schon immer einen Roboter, der mit der Geschicklichkeit eines Chirurgen agiert? NVIDIA könnte mit seinem neuen Projekt Eureka genau das ermöglicht haben. Entdecken Sie, warum Investoren und Unternehmer diese Entwicklung und viele weitere bahnbrechende Entwicklungen am KI-Markt nicht ignorieren sollten!

Warum NVIDIAs Eureka die ultimative Lösung für das komplexeste Puzzle der Robotik sein könnte!

In der heutigen Welt der humanoiden Roboter, von Teslas Optimus bis zu den künstlich intelligenten Prototypen von Sanctuary AI, steht eine Komponente im Mittelpunkt der Diskussion: die Hände. Laut Geordie Rose, CEO von Sanctuary AI, stellte die Entwicklung einer menschenähnlichen Hand eine der größten Herausforderungen der modernen Wissenschaft dar. „Es ist nicht nur, dass Sanctuary es nicht kann. Es ist so, dass niemand weiß, wie man es macht”, sagte er.

Die Komplexität einer Roboterhand ist enorm. Phoenix, der Roboter von Sanctuary AI, besitzt 75 Freiheitsgrade in seinen beweglichen Teilen, von denen allein 44 in den Händen liegen. Dazu gehören die Anpassung der Greifkraft von sehr sanft bis sehr stark sowie Sensoren, welche die Form, das Gewicht und die Beschaffenheit des aufgenommenen Objekts erkennen. All das erfordert eine ausgefeilte Technologie, die sowohl mechanische als auch elektrische Grenzen berücksichtigt.

„Phoenix ist in gewisser Weise ein Handliefermechanismus. Es ist ein Roboter, der es ermöglicht, menschenähnliche Hände dort zu platzieren, wo sie benötigt werden, um Wert durch Arbeit zu schaffen”, so Rose. Sanctuary AI hat bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar von Investoren wie Verizon und der kanadischen Regierung erhalten, was die Bedeutung dieses Aspekts unterstreicht.

Wenn also die Hand die größte Herausforderung auf der Hardwareseite ist, stellt die Intelligenz das größte Problem auf der Softwareseite dar. Hier hat Rose Hoffnungen in große Sprachmodelle gesetzt, obwohl sie bisher nicht in der Lage waren, die Lücke in der Aufgabenplanung für Roboter zu schließen. Aber es besteht Hoffnung: „Wenn die großen Sprachmodelle besser werden, dachten wir natürlich, nun, vielleicht sind sie jetzt bereit”, sagt Rose.

Eureka von NVIDIA könnte genau die Lösung für diese Herausforderung sein, indem es die Kluft zwischen menschlicher und robotischer Handfertigkeit schließt. Dies könnte bedeuten, dass NVIDIA sich in einer einzigartigen Position befindet, um auf diesem Gebiet der Robotik zu dominieren.

Der Durchbruch von NVIDIA – Eureka

Investoren, machen Sie sich bereit: NVIDIAs neuestes Projekt, Eureka, könnte der Game-Changer sein, auf den Sie gewartet haben. Dieses innovative System nutzt die Kraft generativer KI und maschinellen Lernens, um Roboterhände wie nie zuvor zu trainieren. Die Leistungsstatistiken sind atemberaubend: Eureka hat die Effizienz von Roboterhänden um mehr als 50 % gesteigert.

Es sind nicht nur die beeindruckenden Leistungsstatistiken, die Eureka zu einer Goldgrube machen. Es ist die Art und Weise, wie Eureka die Robotik revolutioniert. Traditionelle Methoden des maschinellen Lernens sind langsam und erfordern oft menschliche Eingriffe.

Eureka hebt sich durch den Einsatz von generativer KI ab, die selbstständig Belohnungsalgorithmen schreibt. Das Resultat? Ein System, das auf über 80 % der Aufgaben besser abschneidet als von Experten programmierte Algorithmen.

Dies bedeutet weniger Zeit- und Ressourcenaufwand für die Entwicklung und das Training von Roboterhänden. Eureka wird bereits als „Super Human Reward Engineer” bezeichnet, ein System, das menschliche Expertise in der Robotik übertreffen könnte. Das Potenzial für Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen ist enorm, ein Aspekt, der für Investoren besonders reizvoll ist.

Die vielfältigen Anwendungen von Eureka-gesteuerten Roboterhänden

Die Anwendungsmöglichkeiten von durch Eureka trainierten Roboterhänden sind nahezu grenzenlos und reichen weit über den medizinischen und industriellen Sektor hinaus:

Medizinische Anwendungen : Denken Sie an präzise chirurgische Eingriffe oder individualisierte Rehabilitation. Das Gesundheitswesen könnten von Partnerschaften mit NVIDIA erheblich profitieren.

: Denken Sie an präzise chirurgische Eingriffe oder individualisierte Rehabilitation. Das Gesundheitswesen könnten von Partnerschaften mit NVIDIA erheblich profitieren. Industrielle Anwendungen : Automatisierung ist das Stichwort. Eureka könnte in der Fertigung und Qualitätskontrolle eingesetzt werden, was die Produktivität steigert und die Kosten senkt.

: Automatisierung ist das Stichwort. Eureka könnte in der Fertigung und Qualitätskontrolle eingesetzt werden, was die Produktivität steigert und die Kosten senkt. Logistik und Transport : Stellen Sie sich Roboterhände vor, die in der Lage sind, empfindliche oder gefährliche Materialien präzise zu handhaben. Für Logistikunternehmen könnte dies eine Revolution bedeuten.

: Stellen Sie sich Roboterhände vor, die in der Lage sind, empfindliche oder gefährliche Materialien präzise zu handhaben. Für Logistikunternehmen könnte dies eine Revolution bedeuten. Forschung und Entwicklung: Unternehmen, die in innovative Technologien investieren, könnten ihre Forschungsprojekte durch den Einsatz von Eureka erheblich beschleunigen.

Die Technologie von Eureka von NVIDIA im Detail

Eureka eine bietet Fülle von Innovationen. Das Isaac Gym ist NVIDIAs Simulationsumgebung, in der Eureka Roboterhände trainiert. Die GPU-beschleunigte Simulation ermöglicht eine schnelle und effiziente Bewertung von Belohnungskandidaten.

Ebenso nutzt Eureka die vierte Generation des GPT-Modells von OpenAI, um seine Belohnungsalgorithmen zu schreiben. Das impliziert, dass die Technologie ständig lernt und sich verbessert, was langfristig gesehen ein enormer Vorteil ist.

Zudem kann Eureka auch menschliches Feedback integrieren, um seine Belohnungsalgorithmen weiter zu verfeinern. Das bedeutet, dass die Technologie sich kontinuierlich an spezifische Anforderungen und Marktbedingungen anpassen kann.

NVIDIA hat alle Elemente der Eureka-Forschung als Open Source veröffentlicht. Das könnte die Entwicklung beschleunigen, aber auch die Konkurrenz.

Schlussfolgerung zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenzen

Künstliche Intelligenzen machen Dank der LLMs immer beeindruckendere Fortschritte, wobei sie nun auch Gedanken dekodieren und Absicherung gegenüber Fake-Medien mithilfe Blockchain ermöglichen. Mithilfe von Quantencomputern könnten sich KIs noch wesentlich schneller entwickeln und von ANI zu AGI und schließlich zu ASI fortschreiten. Dann haben Künstliche Intelligenzen auch die Menschheit überholt, wobei KIs sogar menschliche Gehirnzellen in Chips verwenden und tierischen Gehirnen nachempfunden sind. Dabei werden Künstliche Intelligenzen viele Branchen revolutionieren. Auch die Frage des Sinnes der Menschen wird angesichts der KIs infrage gestellt. Künstliche Intelligenzen sind dabei ein schmaler Grat zwischen Macht und Ohnmacht, während KIs immer mehr Lebewesen ähneln.

