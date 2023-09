Rollbit steigt um 7000 % im Jahr 2023: Scorpion Casino der nächste Kandidat für eine explosive Kursentwicklung?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Scorpion Casino (SCORP) hat den Markt in diesem Monat mit einem heißen Vorverkauf im Sturm erobert, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels den Meilenstein von 1 Million Dollar überschritten hat.

Die meisten Krypto-Investoren sind immer noch auf Bitcoin, Ethereum und Dogecoin sowie anderen Schwergewichten fixiert. Sie neigen dazu, zu vergessen, dass diese vergangenen Sensationen viel von ihrer Anziehungskraft verloren haben, und ihre glanzlose Performance kommt nicht überraschend. Sie sind mitunter gesättigt.

Selbst in Zeiten von Marktturbulenzen und langen Perioden des Krypto-Winters belohnen hochwertige Projekte die Anleger weiterhin mit großzügigen Renditen. Ein gutes Beispiel für diesen Trend ist Rollbit, das in diesem Jahr einen Anstieg von 7000 % verzeichnet hat. Der Casino-Token ist eine der Kryptowährungen mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr. Marktanalysten sehen bei Scorpion Casino (SCORP) als nächstes Potenzial für eine explosive Kursentwicklung.

Die heißeste Kryptowährung des Monats

SCORP ist ein Casino-Token, der auf dem Erfolg von Konkurrenten wie Rollbit (RLB) aufbaut. Aber das Projekt rechtfertigt den Hype um seinen Vorverkauf.

Die Bereiche Online-Glücksspiel und Sportwetten boomen. Es wird prognostiziert, dass sie in den kommenden Jahren mehr Nutzer an Bord nehmen werden, insbesondere in der Web3- Welt. Im Wesentlichen betritt Scorpion Casino eine fruchtbare Nische. Es nutzt die Vorteile der Blockchain-Infrastruktur, um den Nutzern eine sichere und problemlose Spielumgebung zu bieten.

Die Schönheit der Blockchain liegt in ihrer Transparenz, da alle Transaktionen dezentral aufgezeichnet werden, die jeder einsehen und überprüfen kann. Die Unveränderlichkeit der Infrastruktur macht sie immun gegen Betrug und Schwindel und beseitigt gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Legitimität der Ergebnisse.

Diese Maßnahme unterscheidet das Projekt von herkömmlichen Glücksspielplattformen, denen oft vorgeworfen wird, die Chancen zugunsten des Hauses zu verzerren. Die Belohnungen werden ebenfalls sicher über Blockchain-basierte Smart Contracts verteilt.

Vollständig reguliert und lizenziert

Scorpion Casino ist eine vollständig regulierte Glücksspielplattform. Dieses ist von der Curacao EGaming Authority lizenziert. Mit Scorpion Casino können Anleger eine zuverlässige Online-Glücksspielerfahrung erleben. Die Lizenzierung dient als Grundlage für die Glaubwürdigkeit des Projekts.

Aber das ist noch nicht alles.

Scorpion Casino hat sich mit dem Krypto-Aspekt der Sicherheit befasst und sich einer umfassenden Prüfung durch Solidproof unterzogen. Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen hat gezeigt, dass das Projekt zu 100 % sicher ist. Das Team hat sich einem strengen KYC-Audit unterzogen, das von Assure DeFi durchgeführt wurde und dem KYC Gold Standard entspricht.

Diese strengen Kontrollmaßnahmen vermindern die Risiken, die mit der Investition in den SCORP-Vorverkauf und der Teilnahme an den Wettbewerben auf dem Gaming-Dashboard verbunden sind.

Spannendes Casino, Sportwetten, Live-Wetten und Crash-Spiele

Das Scorpion Casino setzt sich an die Spitze des Krypto-Glücksspielsektors, indem es eine umfangreiche Auswahl von Optionen anbietet.

Auf der Plattform finden die Nutzer rund 30.000 monatliche Wettmöglichkeiten. Es gibt 210 Casino-Spiele und 160 Live-Spiele, zusätzlich zu einem Dutzend fesselnder Crash-Spiele. Die Tatsache, dass sie innerhalb eines lizenzierten, transparenten und nachweislich fairen Rahmens operieren, verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Wenn es um Sportwetten geht, deckt Scorpion Casino 35 verschiedene Sportarten wie Fußball, Tennis, American Football, Pferderennen, Basketball, Golf, Boxen und MMA ab.

Der Online-Casino-Bereich bietet Spiele, die von renommierten Branchenführern wie Evolution, NetEnt, Play N Go, Novomatic, EGT und AMATIC stammen. Es gibt eine vielfältige Auswahl an Spielautomaten und klassischen Tischspielen wie Blackjack und Roulette bis hin zu spannenden Poker- und Live-Casino-Erlebnissen.

Die Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie BetRadar und CoinsPaid stellt sicher, dass die Nutzer Zugang zu den neuesten Spielfunktionen und -möglichkeiten haben.

Weitere Faktoren, die die Nachfrage im Presale erklären

Ähnlich wie Rollbit (RLB) führt Scorpion Casino ein Burning-System ein, das das Token-Angebot im Laufe der Zeit verringert und so den Preis auch bei Marktabschwüngen in die Höhe treibt. Der Burning-Mechanismus wird von einem attraktiven Staking-Programm mit täglichen passiven Belohnungen von bis zu 10.000 USDT begleitet.

Der Rummel um den Vorverkauf scheint zweifellos gerechtfertigt. Die Synergie zwischen den Mechanismen Burning und Staking unterstützt die langfristige Wertsteigerung der SCORP-Tokens. Da sie in den Einnahmen der Plattform verankert sind und nicht nur auf Tokenomics beruhen, helfen sie dem Projekt, eine Destabilisierung der internen Wirtschaft durch Staking-Belohnungen zu vermeiden.

SCORP als Absicherung gegen Marktvolatilität

Scorpion Casino bietet mit seinen Staking- und Burning-Mechanismen einen robusten Schutz gegen die inhärente Volatilität des Kryptomarkts. Und die Token-Nachfrage, angetrieben durch die verschiedenen Dienstprogramme auf dem Gaming-Dashboard, untermauert die Relevanz des Projekts.

Im Wesentlichen ist Scorpion Casino sowohl kurzfristig als auch langfristig eine hervorragende Investition. Obwohl der anfängliche Anstieg des Token-Preises durch FOMO angeheizt wird, wird der Spielnutzen als Grundlage für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum dienen.

Der niedrigste Einstiegspunkt in das Projekt ist der laufende Vorverkauf. Anleger sollten sicherstellen, dass sie sich die Token frühzeitig sichern, da der Vorverkauf beim derzeitigen Tempo auf einen schnellen Ausverkauf zusteuert.

Um mehr über die Projektentwicklung, Verlosungswettbewerbe und Vorverkaufs-Updates zu erfahren, können Interessierte Teil der Scorpion Casino-Community auf Telegram und Twitter werden.

