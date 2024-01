Ronin Kurs Prognose: Darum ist es gerade der stärkste GameFi Coin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Ronin Blockchain, ein GameFi-Vorreiter, steht vor spannenden Zeiten. Mit ihrer EVM-Kompatibilität und Fokussierung auf Blockchain-Gaming und NFTs, fragen sich viele: Wie sieht die Ronin Kurs Prognose aus? Dieser tiefgründige Einblick in Ronins vielseitiges Ökosystem und die neuesten Entwicklungen könnte Aufschluss geben.

Was ist Ronin?

Ronin ist eine mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatible Blockchain, die speziell von Sky Mavis für das Blockchain-Gaming entwickelt wurde. Als Entwickler von Axie Infinity, einem der ersten und bekanntesten Kryptospiele, hat Sky Mavis eine Plattform geschaffen, die sich durch ihre EVM-Kompatibilität und ihre Optimierung für Blockchain-Spiele und NFTs auszeichnet.

Die Sicherheit der Plattform ist von entscheidender Bedeutung. Trotz eines schwerwiegenden Sicherheitsvorfalls im März 2022, hat Sky Mavis Maßnahmen ergriffen, um Ronin widerstandsfähiger und sicherer zu machen. Dazu gehören rigorose interne Sicherheitsprüfungen und die Optimierung der gesamten Codebasis.

Jetzt neuartiges Kryptogame nicht verpassen!

Was bietet Ronin?

Ronin wird nicht nur für seine Fähigkeit, Transaktionen nahezu sofort auszuführen und niedrige Gebühren mit minimalen Kosten von etwa 0,00095 $ zu bieten, geschätzt, sondern auch für das Engagement, ein nahtloses und benutzerfreundliches Erlebnis zu gewährleisten. Die Plattform ist speziell für die Bedürfnisse von Nutzern und Entwicklern gestaltet worden, mit einem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit.

Das Ökosystem von Ronin umfasst auch eine Reihe von dezentralisierten Anwendungen (dApps), wie den Ronin Name Service, der einfache Wallet-Adressen mit Namen ermöglicht, eine Brücke für den Transfer von Token zwischen Ethereum und Ronin, einen Block Explorer für die Analyse von Chain-Daten, Multisig-Wallets für eine sichere Transaktionsbestätigung durch mehrere Teilnehmer und Katana, eine Plattform für den Tausch von Token, Liquiditiy Pools und mehr.

Jetzt frühzeitig revolutionären GameFi-Coin entdecken!

Welchen Nutzen hat der RON Token?

Der Token der Ronin-Blockchain, RON, ist ein integraler Bestandteil des Ökosystems und wird für Transaktionszahlungen, Governance und Staking verwendet. Investoren können sich den Validatoren anschließen und durch Staking Renditen aktuell zwischen 13,48 % und 15,95 % erzielen.

Multichain Implementation: Die Evolution der Ronin Gaming Wallet

1/ Today, the Ronin Wallet evolves.



Stronger security. New blockchains. A sleeker, more intuitive design.



Check your preferred app store for the latest Ronin Wallet update now to feel the future of gaming at your fingertips pic.twitter.com/XEYbytlfVD — Ronin (@Ronin_Network) January 19, 2024

Mit der neuesten Aktualisierung der Ronin Gaming Wallet werden nun auch das Ethereum Mainnet, die Ethereum-Sidechain Polygon und Binance BNB Chain unterstützt, was eine bedeutende Erweiterung des Multichain-Spektrums der Wallet darstellt. Diese Integration ermöglicht Nutzern einen nahtlosen Zugang und Interaktion mit einer breiteren Palette von Kryptowährungen und Tokens, direkt aus ihrer mobilen App heraus.

Neben der Multichain-Integration hat die Ronin Wallet eine umfassende Überarbeitung ihrer Benutzeroberfläche und ihrer Sicherheitsfunktionen erfahren. Mit einem neuen visuellen Design bietet die App indessen detailliertere Informationen zu spezifischen Token-Aktivitäten und NFT-Informationen. Dies ermöglicht es den Nutzern, ein tieferes Verständnis und eine bessere Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte zu haben.

Ein weiteres herausragendes Merkmal dieser Aktualisierung ist die Einführung der Multi-Party Computation (MPC) als optionales Sicherheitsfeature. Die MPC-Technologie ermöglicht es den Nutzern, die Log-in-Informationen ihrer Wallet auf dem Backend zu „teilen”, was bedeutet, dass zwei oder mehr Teile der Log-in-Daten anstelle eines einzelnen privaten Schlüssels erforderlich sind. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, insbesondere in einer Welt, in der die digitale Sicherheit von zunehmender Bedeutung ist.

Die Integration von MPC mit einem Social Log-in erleichtert es zudem für Nutzer, über verschiedene auf Ronin basierende Spiele wie Axie Infinity und Pixels zu agieren, ohne mehrere Wallets erstellen zu müssen. Solch eine Funktion ist besonders attraktiv für Spieler und Investoren, die in mehreren Spielen und Plattformen aktiv sind und eine einheitliche, aber sichere Lösung für den Zugriff auf ihre digitalen Assets suchen.

Jetzt in nächste Generation der KI-Web3-Games investieren!

Neue Web3-Spiele auf der Ronin Blockchain

Die Ronin Blockchain erlebt einige Neuzugängen:

„Pixels“, ein ehemaliges Polygon-basiertes, browserbasiertes Sozial-Farming-Spiel, hat erfolgreich zu Sky Mavis Ronin Blockchain migriert. Das Spiel ermöglicht es Spielern, durch interaktive Herausforderungen den In-Game-Utility-Token $BERRY zu verdienen​.

„Apeiron“, ein von Foonie Magus entwickeltes „Roguelite Card-Battler x God Simulation”-Spiel, wurde ebenfalls von Polygon auf Ronins Blockchain verlegt. In der Beta-Phase bietet Apeiron bereits vier NFT-Kollektionen auf Mavis Market und PvP-Alpha-Tests. Der offizielle Launch ist für das erste Quartal 2024 geplant, begleitet von einer Play-to-AirDrop-Kampagne.

Zu den Neuzugängen gehören Spiele wie „Battle Bears Heroes”, ein heroisches Shooter-MOBA-Spiel von SkyVu, das eine Neuinterpretation ihres Klassikers von 2010 darstellt. Dieses Spiel hat bereits in einer Vielzahl von Regionen, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, Neuseeland, Südostasien und LATAM, eine Soft-Launch-Phase durchlaufen.

„The Machines Arena” (TMA), ein Top-Down-Shooter von Directive Games, bereitet sich auf die zweite Saison seiner Closed Beta vor. Seit März hat TMA sein eigenes Creator Program gestartet, eine Vielzahl von Community-Herausforderungen gehostet und NFT-Skins als Belohnungen integriert.

Jetzt virales GameFi-Projekt nicht verpassen!

Ein weiteres bemerkenswertes Spiel ist „Bowled.io”, eine einzigartige Cricket-basierte Social-Gaming-Plattform, die es Spielern ermöglicht, sich weltweit mit anderen Cricket-Enthusiasten zu messen. Das Spiel verzeichnete während der Cricket-Weltmeisterschaft bis zu 28.000 monatlich aktive Nutzer und hat bereits 23.000 Leser für seinen Newsletter auf Substack gewonnen.

Got my Glace for owning a @TribestersWorld nft! (Upcoming short thread)



I blend in perfectly at my @pixels_online HQ now pic.twitter.com/mnWZ8RmNZt — austinwhite.ron (@AUSTINWHIT3) November 25, 2023

„Tribesters: Island of Solas” ist ein soziales MMO von Tribes Studios, das sich in der Vorbereitungsphase für die Eröffnung seines Community-Portals befindet und an der Einführung seiner offiziellen Website tribesters.xyz arbeitet. Sie haben bereits ein Creator Program gestartet und bauen ihre Community auf.

„Axie Champions”, ein Axie-inspiriertes Match3-Puzzlespiel von Axie Infinity und Bali Games, hat den Übergang von der Alpha- zur Beta-Phase vollzogen. Im Sommer hat das Team ihren Boss Rush PvE-Modus angeteasert, der die Axies eines Spielers in das Gameplay integriert.

Darüber hinaus startet in wenigen Tagen die Homeland Beta von Axie Infinity. Es ist eine neue Erweiterung des beliebten Blockchain-basierten Spiels von Sky Mavis. Sie ermöglicht es Spielern, ihre eigene virtuelle Welt zu gestalten und zu bewirtschaften, indem sie das Land ihrer Axies nutzen und verwalten.

Jetzt in KI-Zukunft von GameFi investieren!

Axie Infinity: Homeland Beta is coming soon



Read about all the new features coming here https://t.co/ClyoF4WVdx — Ronin (@Ronin_Network) January 19, 2024

Ronin und Presail: Partnerschaft zur Förderung des Web3-Ökosystems

Ronin hat sich mit Presail zusammengeschlossen, um eine Fundraising-Plattform bereitzustellen. Presail bietet benutzerfreundliche Tools für die Kapitalbeschaffung, Token-Vesting und OTC-Handel und unterstützt so bei der effizienten Finanzierung. Mit über 200 Mio. USD an Investitionen durch Presail ist diese Partnerschaft ein signifikanter Schritt zur Weiterentwicklung des Ronin-Ökosystems.

Es vereinfacht den Fundraising-Prozess und erweitert die Reichweite von Ronin, indem sie den Zugang zu Gaming-Projekten für ein breites Spektrum von Investoren öffnet. Dieser Schritt markiert den Beginn einer Ära progressiver Dezentralisierung, in der Ronin und Presail gemeinsam das Wachstum des Web3-Raumes vorantreiben.

Mavis Store: Für Einkäufe von Ronin-Spieler

Mavis Store, der neu eingeführte Webshop der Ronin-Plattform, revolutioniert den Kauf von In-Game-Artikeln für Ronin- und Axie-Spieler. Mit einer breiten Palette von Zahlungsoptionen wie $RON, $AXS, $SLP, $WETH und $USDC, ermöglicht der Shop den Erwerb von Power-Ups, Kosmetika und weiteren Items – alles sowohl on-chain als auch off-chain.

Durch die geringe Gebühr von 5 % und die Zuteilung von 0,5 % des Umsatzes an Ronin Treasury stärkt Mavis Store nicht nur die Wirtschaftlichkeit für Entwickler, sondern trägt auch zur Wertsteigerung des RON-Tokens bei.

Jetzt bahnbrechendes KI-Kryptospiel nicht verpassen!

Ronin Kurs Prognose

Ronin befindet sich mit einer Marktkapitalisierung von 640,4 Mio. USD auf Platz 97 der größten Kryptowährungen. Von den insgesamt 1 Mrd. RON-Token befinden sich erst 28,6 % im Umlauf, sodass eine hohe Inflation einzuplanen ist, die laut Coincodex im letzten Jahr bei 92,75 % lag.

Der RON-Token konnte innerhalb des letzten Jahres um 369 % steigen und somit nicht nur einen Großteil der Play-to-Earn-Coins, sondern ebenso 90 % der Top 100 der größten Kryptowährungen übertreffen. Allein innerhalb der letzten 7 Tage wurde ein Kursplus von 22 % verzeichnet. Zudem hat sich das Handelsvolumen in der vergangenen Woche von rund 3 auf 22 Mio. USD um mehr als das Siebenfache gesteigert.

Nach dem heutigen Anstieg bewegt sich Ronin langsam in die überkaufte Zone des RSI. Allerdings ist ein steigendes OBV zu sehen, was möglicherweise auf einen weiteren Kursanstieg bis in den überkauften Bereich des RSI hindeuten könnte. Aktuell haben die Bullen das 50er-Fibonacci-Retracement überwunden, was diese Vermutung stärkt, insbesondere bei einem Tagesschlusskurs darüber.

Sollte der Anstieg weitergehen, befinden sich die nächsten Kursziele bei 2,41, 2,56 und 2,70 USD. Allerdings könnte das bärische Sentiment des Kryptomarktes, vorwiegend im Vergleich zu den Technologieaktien, anhalten. Dann liegen die nächsten Unterstützungen momentan bei 1,74, 1,48, und 1,15 USD.

Jetzt begehrten GameFi-Coin frühzeitig entdecken!

Eine wesentlich attraktivere Chance bietet gerade Meme Kombat, denn es deckt nicht nur den gefragtesten Kryptosektor GameFi ab. Ebenso ist es in dem wachstumsstarken GambleFi, dem zukunftsweisenden KI-Sektor und im Bereich der Memecoins vertreten.

In seiner an das internationale Kultspiel Mortal Kombat angelehnten Kampfarena treten die populärsten Memecoin-Charaktere in epischen Schlachten gegeneinander an. Diese sollen die Unterhaltung von GameFi ins nächste Zeitalter bringen, während das Projekt gleichzeitig wesentlich leichter skalieren kann.

Jetzt frühzeitig in Meme Kombat investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.