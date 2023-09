Ruhe vor dem Sturm bei Dogecoin? Anzeichen deuten auf einen potenziellen Preisanstieg von 170 % hin: Folgt InQubeta?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Krypto-Crash hat zu einem Preisverfall vieler Vermögenswerte auf dem Markt geführt. Der Wert von Dogecoin (DOGE) stagniert seit einigen Tagen, und Experten fragen sich, ob diese Ruheperiode einen Anstieg der DOGE-Preise einleiten wird. Trotz gemischter Signale zeigen die stabilen Dogecoin-Kurse das Potenzial für einen Anstieg um 170 %, was auf die starke Unterstützung dieses Tokens hindeutet. InQubeta (QUBE), ein aufstrebendes Projekt mit massivem Renditepotenzial, folgt diesem optimistischen Trend.

InQubeta (QUBE): Maßstab als einer der besten DeFi-Investitionen für erfahrene Trader

Trotz der unsicheren Bedingungen auf dem Kryptomarkt behaupten einige vielversprechende Kryptowährungen ihre Position und gewinnen das Vertrauen der Anleger. InQubeta ist ein Krypto-ICO, der Investitionen in KI-Startups erleichtert, ohne die traditionellen Investitionsbarrieren. QUBE bietet Anlegern die einzigartige Möglichkeit, sich an einer normalerweise exklusiven Branche zu beteiligen, indem Teilinvestitionen möglich werden. Folglich können Anleger in profitable KI-Projekten investieren, die ihrem Budget entsprechen.

Der QUBE-Token ist deflationär und erhebt eine 2 %-Steuer auf alle Käufe und Verkäufe, wobei die Einnahmen an ein Burn-Wallet gesendet werden. Zusätzlich finanziert eine 5 %-Steuer einen Belohnungspool. Das Projekt konzentriert sich nicht nur auf Investitionen; QUBE ist auch ein Governance-Token, der den Mitgliedern die Teilnahme an den Entscheidungsprozessen der Plattform ermöglicht. Diese Eigenschaft macht InQubeta zur besten Krypto-Investition für diejenigen, die sich einer soliden und aktiven Krypto-Community anschließen möchten.

InQubetas einzigartiges Wertversprechen deutet darauf hin, dass der Token das Potenzial für einen signifikanten Preisanstieg von über 170 % hat, wie der beeindruckende laufende Vorverkauf zeigt. QUBE befindet sich in der dritten Phase des Vorverkaufs mit einem Preis von 0,0112 $. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 2,5 Millionen Dollar an Finanzmitteln eingebracht. Mit über 310 Millionen verkauften QUBE-Token und nur noch 34 Millionen QUBE-Token für diese Phase wird der Vorverkauf bald in Phase 4 eintreten. Krypto-Wale, die neue DeFi-Projekte erkunden, haben InQubetas futuristischen Ansatz für das Wachstum der KI augenscheinlich zur Kenntnis genommen.

Dogecoin (DOGE): Der vielversprechende Meme-Coin mit einer starken Community

Der Dogecoin ist ein Krypto-Projekt, das Zahlungen über die eigene Blockchain ermöglicht. Im Jahr 2013 als Parodie auf Bitcoin (BTC) von Jackson Palmer und Billy Markus eingeführt, hat DOGE in den letzten Wochen seitwärts tendiert, obwohl mehrere bullische Signale aufgetaucht sind.

DOGE-Enthusiasten freuen sich auf eine günstige Wendung, nachdem Elon Musk angekündigt hat, dass die Plattform X, früher als Twitter bekannt, ein DOGE-freundlicher Raum ist. Diese Ankündigung führte zu einem Anstieg des Dogecoin-Handelsvolumens und signalisiert einen potenziellen Preisanstieg von 170 %. Krypto-Analysten glauben, dass bei zunehmender Handelsaktivität und dem Verlassen des absteigenden Dreiecks DOGE eine bullische Divergenz erfahren wird.

Fazit

Die Ruhe vor dem Sturm bei Dogecoin hat die Anleger auf zwei mögliche Ergebnisse vorbereitet: einen Preisanstieg oder einen scharfen Rückgang. Trotz des Potenzials von DOGE für einen Preisanstieg von 170 % haben Krypto-Enthusiasten ihr Interesse auf neue DeFi-Projekte wie QUBE gerichtet, die bessere und sicherere Investitionsmöglichkeiten bieten. InQubeta hat den Anlegern die zahlreichen Vorteile offenbart, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft.

Das Projekt ist fest im Megatrend der KI verankert, der wohl vielversprechendsten Technologie weltweit, und bietet eine nachhaltige Lösung für neue und erfahrene Investoren. QUBE bietet nicht nur profitable KI-Investitionen, sondern auch eine Wertsteigerung des Tokens im Laufe der Zeit, was QUBE zu einer attraktiven Option für Händler macht, die ihre Gewinne maximieren möchten. Der QUBE-Vorverkauf schreitet weiter voran und interessierte Parteien können sich zu erschwinglichen Preisen am Projekt beteiligen.

