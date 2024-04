Ruhiger Wochenstart

Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert.

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0665 Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0653 Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart fällt mit Blick auf relevante Wirtschaftsdaten ruhig aus. In der Eurozone stehen am Nachmittag Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten aber meist nur zur Kenntnis genommen werden. Aus den USA werden keine entscheidenden Daten erwartet.

Aus den Reihen der EZB meldet sich am frühen Abend Präsidentin Christine Lagarde zu Wort. Wegen der rückläufigen Teuerung steuern die Währungshüter auf eine erste Zinssenkung zu, die aktuell für Juni erwartet wird.

FRANKFURT (dpa-AFX)