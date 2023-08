RYUZO: Virtuelle KI-Haustiere von Gaming-Ikonen Bandai Namco & Double Jump.Tokyo auf Oasys

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der virtuelle Haustiere nicht nur Teil eines Spiels sind, sondern eine lebendige Erfahrung bilden. Bandai Namco, Attructure und Double Jump.Tokyo haben sich zusammengeschlossen, um RYUZO auf der Oasys-Blockchain zu erschaffen. Von einzigartigen digitalen Kreaturen, die durch NFT-Technologie zum Leben erweckt werden, bis hin zu KI-gesteuerten Interaktionen, welche die Persönlichkeiten Ihrer Haustiere prägen – RYUZO bringt das virtuelle Haustier-Spiel auf ein neues Level. Tauchen Sie ein in ein innovatives Ökosystem, das weit über traditionelle Gaming-Grenzen hinausgeht. Die Revolution hat gerade erst begonnen.

Virtuelle Haustiere von Bandai Namco, Attructure, Double Jump.Tokyo und Oasys

Das neue Kryptogame RYUZO wurde von Bandai Namco und Attructure entwickelt sowie von Double Jump.Tokyo auf der berühmten Gaming-Blockchain Oasys am 2. August 2023 veröffentlicht. RYUZO ist nicht nur ein Spiel, sondern eine lebendige Ökosystem-Erfahrung.

Vor dem offiziellen Start wurden 10.000 digitale NFT-Eier, bekannt als MARYU, an die Inhaber der ersten NFTs auf der Gaming-Blockchain Oasys verteilt. Diese sorgfältig entwickelten Eier verwandeln sich in einzigartige digitale Kreaturen, die als RYU bekannt sind, und bringen eine neue Dimension in das virtuelle Haustier-Spiel.

Exciting news, OASYX adventurers! The long-awaited #OASYX app is now LIVE!



Nurture your "RYU" by hatching "MARYU" and embark on an epic journey.



Play With RYU https://t.co/t2tyz380Yb pic.twitter.com/TswUf2IBTl — OASYX (@oasyx_official) August 2, 2023

Die RYUs erinnern etwas an Tamagotchis und entwickeln sich im Spiel durch Interaktionen mit ihren Besitzern. Durch Füttern, Rennen und Spielen können die Spieler ihre Persönlichkeiten und Fähigkeiten formen. Dies soll dabei laut Aussagen von Oasys mithilfe von künstlichen Intelligenzen geschehen.

Die Nurturing-Phase des Spiels endet in einem Jahr, obwohl die Kreaturen danach aktiv bleiben. Es sollen aber auch noch weitere Generationen der MARYU erstellt werden können. Zudem soll die Nützlichkeit auch mit einigen anderen Gaming-Partnerschaften noch weiter gesteigert werden. Zu diesen soll unter anderem Brave Frontiert Heroes von Double Jump.Tokyo sein.

Die RYUZO-Erfahrung ist nicht nur auf das Spiel beschränkt. Jedes RYU verwandelt sich in einen sogenannten Soulbound Token. Diese Token sind nicht übertragbar und nicht verkäuflich, sondern an einer bestimmte Person gebunden.

Bandai Namco erobert das Web3

Bandai Namco ist ein weltweit führendes Unterhaltungsunternehmen, das aus der Fusion von Namco, einem prominenten Spielestudio, und Bandai, einem Spielzeug- und Unterhaltungsriesen, im Jahr 2005 hervorging.

Die Firma hat ihren Sitz in Japan und hat sich durch die Entwicklung und Veröffentlichung von ikonischen Videospielreihen wie „Pac-Man,“ „Tekken,“ und „Soulcalibur“ einen Namen gemacht. Zusätzlich zu Videospielen ist Bandai Namco auch in anderen Bereichen der Unterhaltung tätig, einschließlich der Produktion von Anime, Musik und Spielzeug.

Im Bereich der Kryptowährung und Blockchaintechnologie hat Bandai Namco eine Vorreiterrolle übernommen und seine bestehenden Geschäftsfelder erweitert. Mit der Einführung des NFT-Projekts „World of Den-On-Bu„ zeugt von Bandai Namcos Engagement, traditionelle Gaming-Erlebnisse mit modernen Technologien zu verbinden. Dabei konnten die Spieler innerhalb des japanischen Tanzmusikspiels Token kaufen.

Die Pläne für ein Metaverse-Projekt, das auf dem berühmten Gundam-Anime-Franchise basiert, mit einer Investition von über 130 Millionen US-Dollar, verdeutlichen Bandai Namcos Entschlossenheit, die Grenzen der virtuellen Welt zu erweitern. Dieses ambitionierte Projekt, das im Oktober starten soll, zeigt das Engagement des Unternehmens, die Grenzen der virtuellen Welt zu erweitern und neue Wege zu beschreiten.

Fazit

Mit RYUZO gelingt es Bandai Namco und Partnern, die nostalgische Liebe zu virtuellen Haustieren mit modernster Blockchain- und KI-Technologie zu verbinden. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern ein bahnbrechender Schritt, der Spieler auf der ganzen Welt in eine neue Ära der Unterhaltung führt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.