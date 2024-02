SatoshiVM (SAVM) erlebt Krypto-Crash: Trader fokussieren sich auf Meme Moguls heißen Presale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

SatoshiVM (SAVM) erlebte unmittelbar nach seiner Einführung ein beträchtliches Wachstum und erreichte einen Kurs 14 $. Allerdings haben sich die Dinge für SatoshiVM (SAVM) verschlechtert, da der Preis zuletzt wieder stärker fällt und sich ein neuer Krypto Crash ankündigte.

In der Zwischenzeit zeigt Meme Moguls (MGLS) einen steigenden Trend und erwartet möglicherweise eine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Das Projekt hat in Phase 5 seines Presales erhebliche Aufmerksamkeit erregt, während der Token zu 0,0036 $ erhältlich ist.

Da Meme Moghuls (MGLS) Händler anzieht, die auf der Suche nach lukrativen und renditestarken Möglichkeiten sind, wollen wir uns mit seinen attraktiven Eigenschaften beschäftigen.



Meme Moguls (MGLS): Hohe Renditen und Angebote für Anleger

Inmitten des möglichen SatoshiVM (SAVM) Krypto Crash hat Meme Moguls (MGLS) mehrere Meilensteine in seinem Presale erreicht, wobei das Projekt 1,9 Millionen US-Dollar an Investitionen gesammelt hat.

Diese Entwicklung hat unter den Meme Moguls (MGLS)-Investoren Aufregung ausgelöst, die einen Anstieg des Meme Moguls (MGLS)-Wertes erwarten. Einer der Investoren wird auch die Chance haben, eine Belohnung von 10.000 $ zu erhalten, wenn die Phase ausverkauft ist.

Meme Moguls (MGLS) ist ein neuer Akteur auf dem Markt, der ein innovatives DeFi-Spiel eingeführt hat, das durch Investitionen in Meme-gestützte Vermögenswerte in noch nie dagewesenen Umfang gekennzeichnet ist. Die Teilnehmer werden in einen unverwechselbaren Meme-zentrierten Marktplatz eintauchen, Einblicke in neuartige Anlagestrategien gewinnen und letztlich Vermögen aufbauen.

Im Mittelpunkt des Meme Moguls (MGLS) Ökosystems steht die Förderung einer lebendigen Gemeinschaft. Die Entwickler lancieren einen Raum, in dem Anleger aktuelle Markttrends diskutieren, Strategien austauschen und ihr Anlagewissen erweitern können. Darüber hinaus können die Teilnehmer an Turnieren mitspielen, um beträchtliche Belohnungen wetteifern und sich einen Platz auf dem Wealth Leaderboard sichern.

Meme Moguls (MGLS) Token sind mit einem Rabatt erhältlich. Wenn Meme Moguls (MGLS) seinen aktuellen Wachstumskurs beibehält, könnte er laut Expertenprognosen im kommenden Bullenmarkt um das 100-fache ansteigen. Dies positioniert Meme Moguls (MGLS) als eine der lukrativsten Investitionen im DeFi-Bereich.

SatoshiVM (SAVM): Anfängliche Aufregung lässt nach, da der Preis sinkt

Das Debüt von SatoshiVM (SAVM) war umstritten, hat aber für frühe Investoren bemerkenswerte Anfangsgewinne gebracht. Der SatoshiVM (SAVM)-Token wurde am 18. Januar durch Zufallsauswahl und ILO-Pools eingeführt und entwickelte sich zum Mittelpunkt eines bahnbrechenden Ereignisses.

Eine erstaunliche Anzahl von 23.487 Teilnehmern nahm an der Markteinführung teil, wobei die Gewinner der Zufallsauswahl SatoshiVM (SAVM)-Token erhielten und die ILO-Gewinner sich Einnahmen in ETH sicherten.

SatoshiVM (SAVM) zeichnet sich durch die Zero-Knowledge (ZK) Rollup-Technologie aus, die zahlreiche Transaktionen zur Validierung im Bitcoin-Netzwerk zusammenfasst.

Diese Integration garantiert eine erhöhte Sicherheit sowie Datenvalidität und nutzt natives BTC als Gas für Ethereum Virtual Machine (EVM) Operationen. Sie fungiert als Layer-2-Lösung, die die Ökosysteme von Bitcoin und Ethereum effektiv überbrückt.

Dennoch hat SatoshiVM (SAVM) seit seiner Einführung einen Preisrückgang erlebt. Im Moment wird SatoshiVM (SAVM) bei 8,50 $ gehandelt, was einem Rückgang von 25,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Während einige SatoshiVM (SAVM)-Investoren bereit sind, auf den erwarteten Bullenmarkt zu warten, um massive Gewinne zu erzielen, diversifizieren andere in Meme Moguls (MGLS).

Fazit

Während SatoshiVM (SAVM) einen regelrechten Krypto Crash erlebt, verspricht Meme Moguls (MGLS), frühe Investoren mit massiven Gewinnen zu belohnen. Aus diesem Grund stürzen sich die Investoren im Presale auf den Token und wollen sich mitunter positionieren, bevor das offizielle Listing folgt.

Anleger können hier am Meme Moguls (MGLS) Presale teilnehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.