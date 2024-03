Schafft diese Meme-Coin eine Rendite von Faktor 100?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer mit Kryptowährungen innerhalb von kürzester Zeit ein Vermögen aufbauen will, hat mit Meme-Coins zweifelsfrei sehr gute Karten. Innerhalb von nur wenigen Tagen, teilweise sogar Stunden, schaffen es einige Meme-Coins ihren Wert zu vervielfachen. Ein Renditefaktor von 10, 50 oder sogar 100 ist an dieser Stelle wahrhaftig keine Seltenheit. Mit SPONGE V2 wird zeitnah ein neuer Mem-Coin an den Kryptobörsen gelistet, der ein hohes Potenzial besitzt. Doch reicht das Potenzial zu Faktor 100?

SPONGE V2 – Was steckt hinter dem Meme-Coin?

Wer bereits im vergangenen Jahr in der Kryptoszene aktiv war, an dem ist aller Voraussicht nach die erste Version von SPONGE nicht unbemerkt vorbeigegangen. Bereits nur wenigen Tagen nach dem Start hat der Coin seinen Wert mehr als verdoppelt, bevor es richtig bergauf ging. In der Spitze stieg der Wert um einen beeindruckenden Faktor 100 an, was auf die große Community zurückzuführen ist, die sich hinter SPONGE gebildet hat. Die bekannte Meme-Figur SpongeBob hat hierzu wesentlich beigetragen, da die beliebte Kinderserie nahezu jeder kennt. Auch derzeit, mehrere Monate nach dem Listing im vergangenen Jahr, misst die Marktkapitalisierung noch immer 96,5 Millionen US-Dollar, was das ungebrochen hohe Interesse widerspiegelt.

An dieser Stelle knüpft die zweite Version von SPONGE unmittelbar an, löst SPONGE vollständig ab und birgt ein vergleichsweise noch größeres Potenzial in sich. Der Grund dafür ist, dass SPONGE V2 mit einem echten Mehrwert versehen ist, was für einen Meme-Coin eine Seltenheit darstellt. In der Regel besitzen Meme-Coins keinen echten Mehrwert, wodurch der Wert des dazugehörigen Coins rein durch das Interesse der Community entsteht. Darüber hinaus gilt es anzufügen, dass bereits während des derzeit noch laufenden Presales mehr als 23,5 Millionen US-Dollar erfolgreich eingeworben werden konnten, was genügend Gründe zum Optimismus liefert.

Staking, Nachhaltigkeit und Play-to-Earn als Erfolgsfaktor

Wie bereits erwähnt, ist die zweite Version von SPONGE mit einem echten Mehrwert versehen, der sich im dazugehörigen Play-to-Earn-Game zeigt. Im Mittelpunkt des Projektes steht damit ein Onlinespiel, an welchem derzeit intensiv geplant und entwickelt wird. Das besondere dabei ist, dass nicht nur der Spaß im Vordergrund steht, sondern auch das Verdienen von Geld. Je mehr gespielt wird und erfolgreicher man dabei ist, desto höher fallen die Belohnungen in Form von neuen SPONGE V2 – Tokens aus. Mit diesem Ansatz knüpft das Gründerteam direkt an den Markttrend an, denn Play-to-Earn-Games zählen derzeit zu den beliebtesten.

Auf der anderen Seite sorgt ein steigendes Interesse am Game dafür, dass der Wert des Meme-Coins zunimmt sowie der Kurs an Stabilität gewinnt. Nicht selten sind Meme-Coins durch starke Schwankungen im Kurs gekennzeichnet, welche schnell ins negative gehen können. Neben dem Geld verdienen durchs Spielen bietet das Starking der Meme-Coins eine weitere Möglichkeit, um von attraktiven Renditen profitieren zu können. Ebenfalls sorgt das Staking dafür, dass der Kurs an weiterer Resistenz gegenüber Dumps gewinnt sowie den Kurs positiv beeinflusst. Mit dem Staking wird dem Markt eine gewisse Menge an Tokens entzogen, die das Angebot künstlich verknappen.

Der dritte Erfolgsfaktor ist aus unserer Sicht die Nachhaltigkeit des Meme-Coins. Im Kern basiert SPONGE V2 auf der Blockchain von Ethereum, die als eine der nachhaltigsten und zugleich leistungsfähigsten am Kryptomarkt gilt. Der Grund für die Nachhaltigkeit ist der geringe Verbrauch an Strom, der durch den Konsensmechanismus Proof-of-Stake ermöglicht wird. Im Gegensatz zu Kryptowährungen, die auf den Konsensmechanismus Proof-of-Work basieren, liegt der Energieverbrauch mehr als 99,9 Prozent darunter. Damit stellt der Meme-Coin auch für Investoren und Anleger ein lukratives Investment dar, die einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit legen. An dieser Stelle loht es sich einen Blick auf die Roadmap zu werfen.

Die Roadmap von SPONGE V2 im Überblick

Die Roadmap von SPONGE V2 besteht aus insgesamt drei Phasen, von denen wir uns derzeit am Ende der ersten befinden. Innerhalb der ersten Phase konnten bereits die wichtigen Meilensteine wie der Launch des Projektes, nach intensiver Vorbereitung, sowie der Abschluss der Forschungsarbeiten erreicht werden. In der zweiten Phase steht die finale Entwicklung des Onlinespiels im Mittelpunkt, in Verbindung mit dem initialen Listing des Meme-Coins an mehreren Kryptobörsen. Die erste Version von SPONGE wurde bereits an 10 Börsen gelistet, bei SPONGE V2 sollen es deutlich mehr werden.

Damit das Zeil erreicht werden kann, kommt ein breit aufgelegtes Marketingprogramm zum Einsatz, was so viele Anleger und Investoren ansprechen soll, wie nur möglich. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf die sozialen Medien, wie zum Beispiel „X“ (ehemals Twitter). Die dritte und letzte Phase des Projektes steht ganz unter dem Ziel, die Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen. Eine mögliche Listung an den großen Kryptobörsen wie Binance und KuCoin stellt hierbei ein klarer Gamechanger dar. Darüber hinaus soll eine App für das Play-to-Earn-Game seine Marktreife erreichen. Doch welches Potenzial steckt wirklich hinter SPONGE V2?

Wie viel Potenzial steckt in SPONGE V2?

Wie schnell zu erkennen ist, bietet der Meme-Coin SPONGE V2 tatsächlich ein außerordentlich hohes Potenzial, welches nach der initialen Listung an der Kryptobörse unmittelbar entfaltet werden kann. Der große Vorteil dabei ist, dass SPONGE V2 auf die bestehende Community von SPONGE zurückgreifen kann, anders als die meisten anderen Memme-Coins, welche auf den Märten erscheinen. Das attraktive Staking-Programm, der Fokus auf die Nachhaltigkeit sowie der Mehrwert durch das Play-to-Earn-Game runden das Vorhaben bestens ab. Aus unserer Sicht und genauso aus derer einer Vielzahl von Experten stehen die Chancen damit bestens, dass der Meme-Coin tatsächlich eine Rendite von Faktor 100 zur Realität werden lässt und damit in die Fußstapfen von SPONGE V1 tritt.

