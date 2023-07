Schlüssel zur Macht: Wie Ron DeSantis mit Bitcoin das Rennen ums Weiße Haus gewinnen könnte!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Was wäre, wenn der nächste Präsident der USA ein leidenschaftlicher Bitcoin-Befürworter und ein entschiedener Gegner von CBDCs wäre? Tauchen Sie ein in die komplexe Welt von Ron DeSantis, dem Mann, der bereit ist, das Kryptowährungs-Establishment auf den Kopf zu stellen, während er um das mächtigste Amt der Welt kämpft.

Der Aufstieg von Ron DeSantis: Politische Karriere und Krypto-Perspektiven

Ron DeSantis, der jetzige Gouverneur von Florida und potenzielle nächste US-Präsident, ist bekannt für seine entschiedene Haltung zu Kryptowährungen und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Zudem ist er ein Verfechter der individuellen Freiheit, des freien Marktes und des Föderalismus.

Aber wie hat seine politische Karriere seine Ansichten über Krypto geformt? Angefangen als Navy-Anwalt, später als Kongressabgeordneter und schließlich als Gouverneur von Florida, hat DeSantis eine bemerkenswerte politische Laufbahn hinter sich.

Seine politischen Überzeugungen, insbesondere sein Fokus auf individuelle Freiheit und sein Misstrauen gegenüber Big Government, haben seine Unterstützung für Bitcoin und seine Ablehnung von CBDCs geprägt.

Im Rahmen seiner pro-Bitcoin-Haltung hat DeSantis außerdem ein Gesetz unterzeichnet, das die Zahlung von Steuern in Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Florida legalisiert.

Dieser Schritt, ein erster seiner Art in den USA, ist ein klares Zeichen für seine Unterstützung der Kryptowährungsbranche und ein Beweis für seine Bereitschaft, die Krypto-Revolution voranzutreiben.

Ron DeSantis versucht die Gefahr der CBDCs abzuwenden

Die Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) sind in aller Munde. Sie versprechen eine schnellere, sicherere und effizientere Art der Geldübertragung, die sowohl den Verbrauchern als auch den Regierungen zugutekommt.

Doch nicht alle sind von dieser Innovation begeistert. Der Gouverneur von Florida, Ron Desantis, hat sich mehrfach kritisch zu den CBDCs geäußert und sogar Gesetze erlassen, die ihre Einführung in seinem Bundesstaat erschweren. Zudem sieht er die CBDCs als eine Bedrohung seiner Werte an, da sie seiner Meinung nach die Macht der Zentralbank erhöhen, die Privatsphäre der Bürger verletzen und die Souveränität der Bundesstaaten untergraben würden.

Doch Ron DeSantis ist nicht der einzige Politiker, der sich skeptisch gegenüber den CBDCs zeigt. Auch andere Republikaner wie Ted Cruz oder Marjorie Taylor Greene haben sich ähnlich geäußert. Sie befürchten, dass die CBDCs eine Form des „digitalen Sozialismus“ seien, der die Kontrolle über das Geld von den Bürgern auf die Regierung übertragen würde. Sie argumentieren auch, dass die CBDCs den US-Dollar schwächen und die Rolle der USA als globale Führungsmacht untergraben würden.

Diese Ansichten könnten Einfluss auf die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) haben, ob und wie sie eine eigene CBDC einführen will. Die Fed hat bisher keine konkreten Pläne für eine CBDC bekannt gegeben, sondern nur gesagt, dass sie das Thema erforscht und mit anderen Zentralbanken zusammenarbeitet. Sie hat jedoch betont, dass sie keine Eile hat und dass sie die möglichen Vorteile und Risiken einer CBDC sorgfältig abwägen will.

Mögliche positive Resonanz bei den Wählern

Zudem haben auch die Bevölkerungen in den USA, Großbritannien und Kanada Sorgen und ähnliche Vorstellungen bezüglich der CBDCs. Sie befürchten Überwachung und Destabilisierung des Finanzsystems. Überdies wollen laut dem Cato Institut 78 % der Amerikaner die CBDCs nicht nutzen und 76 % sind mehr besorgt als begeistert. Dabei würden 68 % sie ablehnen, wenn die Regierung die Ausgaben überwacht. Weitere 74 % akzeptieren sie nicht, wenn die Regierung kontrollieren kann, wofür sie ihr Geld ausgeben.

DeSantis Konkurrenz bei der US-Präsidentschaftswahl und seine Krypto-Haltung

In der politischen Arena steht DeSantis in direktem Wettbewerb mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Obwohl beide Politiker in einigen Punkten übereinstimmen, unterscheiden sich ihre Haltungen zu Kryptowährungen erheblich.

Während Trump Bitcoin kritisch gegenübersteht, aber mehrere eigene NFT-Kollektionen herausgebracht hat, sieht DeSantis darin das Potenzial für finanzielle Freiheit und Innovation. Diese unterschiedliche Sichtweise könnte sich im Rennen um das Weiße Haus als entscheidend erweisen.

Ein weiterer Präsidentschaftskandidat und Umweltanwalt ist Robert F. Kennedy Jr., ein engagierter Befürworter von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Er sieht Bitcoin nicht nur als Währung, sondern als Ausdruck von Demokratie, ermöglicht finanzielle Freiheit und persönliche Kontrolle über Vermögenswerte. Zudem akzeptiert aein Wahlkampf nun auch Kryptowährungen.

Joe Biden, als US-Präsident, ist hingegen stark kritisch gegenüber Kryptowährungen. Im Rahmen seiner Wirtschaftspolitik, die jährlich vom Council of Economic Advisers erläutert wird, wurden Kryptowährungen als hochrisikoreich und von geringem grundlegenden Wert dargestellt. Ebenso zielt Biden darauf ab, Krypto-Unternehmen härter zu besteuern, Scheintransaktionen zu unterbinden und die Vorteile von privatem digitalem Geld durch staatliche Alternativen zu minimieren.

DeSantis Vision: Auswirkungen auf die globalen Krypto-Märkte

Angesichts seiner potenziellen Präsidentschaft wirft DeSantis Krypto-Begeisterung Fragen zur Zukunft der globalen Krypto-Märkte auf. Wenn er Präsident würde, könnten seine pro-Bitcoin und Anti-CBDC Ansichten erhebliche Auswirkungen auf den Krypto-Markt weltweit haben. Beispielsweise könnte die wichtigste CBDC-Kryptowährung Ripple darunter leiden.

Die Legalisierung von Bitcoin-Zahlungen auf nationaler Ebene könnte den Bitcoin-Preis in die Höhe treiben, während die Ablehnung von CBDCs eine weltweite Debatte über die Rolle von Zentralbanken in der digitalen Währungswelt auslösen könnte.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.