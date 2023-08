Schnellster Kult-Memecoin startet seinen Vorverkauf und Millionen gestakt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer Welt, die sich rasant ändert und in der Kryptowährungen in den Vordergrund rücken, taucht eine neuer Memecoin auf, der im Sturm den Kryptomarkt erobern will. Der Sonik Coin, inspiriert von dem kultigen „Sonic The Hedgehog“, startet seinen Vorverkauf und verspricht Großes. Nicht nur zielt er darauf ab, rekordverdächtige Marktkapitalisierungen in atemberaubendem Tempo zu erreichen, er bringt auch eine Innovation in das Krypto-Ökosystem. Aber was macht diesen Coin so besonders und warum wird er bereits als der nächste Kult-Memecoin gehandelt? Lesen Sie weiter und entdecken Sie die aufregende Welt von Sonik!

Ist Sonik der schnellste Memecoin der 100 Mio. US-Dollar erzielt?

Einer neuer Memecoin hat seinen Vorverkauf gestartet und macht sich dabei das virale Potenzial des kultigen „Sonic The Hedgehog“ zunutze. Dabei zielt er darauf ab, der schnellste Coin zu sein, welcher eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mio. US-Dollar erreicht.

Um dies zu erreichen, führt das Projekt erstmalig ein Stake-to-Speed-Verfahren ein, bei welchem die Investoren durch das Halten ihrer Token den Kurs stabilisieren und zudem über Stake-to-Earn ein passives Einkommen erzielen.

Dafür können sie ihre $SONIK Token ganz einfach in den Smart Contract des Staking-Pools einzahlen, um von den hohen Renditen zu profitieren. Im Vergleich zu anderen Projekten können die Anleger ihre Coins besonders schnell schon während des Vorverkaufs einzahlen und von zusätzlichen Belohnungen profitieren, noch bevor der Coin an einer Kryptobörse gelistet wurde.

Somit wird bei der ersten Notierung der Verkaufsdruck genommen, was sich tendenziell preissteigernd auswirken dürfte. Denn es trifft dieselbe Nachfrage auf ein wesentlich geringeres Angebot, was Kursexplosionen ermöglicht. Dies könnte wiederum das Vertrauen und das FOMO der Investoren steigern, was sich ebenfalls förderlich auswirken dürfte.

Insgesamt sollen bei dem Staking 40 % der Gesamtversorgung in Höhe von 299.792.458.000 $SONIK Token an die loyalen Unterstützer vergütet werden. Diese ungewöhnliche Summe kommt daher zustande, weil sich das Licht mit 299.792.458.000 Metern pro Sekunde bewegt und sich der Sonik Coin mit Lichtgeschwindigkeit zur Reise bis zum Mond und darüber hinaus begeben will. Interessierte müssen daher schnell sein, um Sonik fangen zu können.

Beeindruckende Staking-Rendite von 7.650 % pro Jahr zieht Investoren in Scharen an

Ein Indiz auf die mögliche Performance von Sonik kann die hohe Nachfrage nach dem besonders attraktiven Staking-Angebot des Projekts sein. Denn Investoren können derzeit von 7.650 % pro Jahr profitieren, wobei 9.125 $SONIK pro Block emittiert werden.

Deswegen wurden schon direkt nach dem Start des Vorverkaufs Token im Umfang von 313.494.392 $SONIK gestakt, da die Anleger nicht die hohen Renditen verpassen wollen. Allerdings ist zu beachten, dass diese mit Zunahme der Investoren abnehmen, da die Belohnungen des Pools prozentual im Verhältnis des Eigenanteils am Pool vergütet werden.

Somit steigen im Umkehrschluss jedoch auch die Renditen, wenn aufgrund von parabolischen Kursanstiegen die Staker Gewinnmitnahmen tätigen. Allerdings werden deswegen neue Anleger wiederum von den steigenden Zinsen angelockt.

Weitere Vorteile von $SONIK

Das Team von Sonik zielt darauf ab, einen besonders fairen Vorverkauf abzuwickeln. Aus diesem Grunde können über einen öffentlichen Vorverkauf 50 % aller Coins von den Investoren erworben werden. Zudem profitieren die treuen Anleger von den hohen Staking-Belohnungen im Umfang von 40 % der Gesamtversorgung.

Auf diese Weise kann eine besonders hohe Dezentralisierung erreicht werden, welches eines der Hauptmerkmale von Kryptowährungen ist. Die übrigen 10 % der Token werden wiederum für die Anleger an den Kryptobörsen als Liquidität gesperrt, um ein optimales Handelsumfeld zu ermöglichen. Denn auf diese Weise können Preisverzerrungen aufgrund von Slippage minimiert werden.

Aufgrund des niedrigen Finanzierungsziels von 1.678.838 US-Dollar wird das Projekt vermutlich im Vergleich zu anderen Vorverkäufen von Memecoins innerhalb der nächsten zwei Wochen ausverkauft sein. Meist folgt unmittelbar darauf auch schon die erste Listung an einer Kryptobörse. Deshalb sollten Anleger Sonik zur Sicherheit auf den sozialen Medien wie X (Twitter) und Telegram folgen, um keine wichtigen Termine zu verpassen.

Wie hoch kann $SONIK steigen?

Ein vergleichbares Projekt ist der stark gefragte Harry Potter Obama Sonic 10 Inu Coin, welcher laut den Angaben von der populären Krypto-Datenseite DEXTools vom 10. Mai. des Jahres 2023 bis zum 15. August um über 1.426.952 % gestiegen ist. Somit haben alle Anleger, welche den Coin zu Beginn erworben haben, aus einem Investment von gerade einmal nur 100 $ eine Vermögen von 1.426.952 $ erzielt. Dabei kommt der HPOS10I mit dem Ticker $BITCOIN auf eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 167,59 Mio. $.

Sollte $SONIK eine ähnliche Entwicklung wie der schlecht aufgemachte Harry Potter Obama Sonic 10 Inu hinlegen und dieselbe Marktkapitalisierung erzielen, so könnten sich Investoren über einen 117-fachen Gewinn freuen. Allerdings gibt es noch ganz andere Memecoins, welche wesentlich höhere Marktkapitalisierungen erreicht haben.

Ein weiteres explosives Beispiel ist der populäre Pepe Coin, welcher sogar auf ein Market-Cap von 1,46 Mrd. $ gekommen ist. Sollte der neue Sonik Coin dieselbe Marktkapitalisierung erzielen, entspräche dies einer Rendite von mehr als 1.023x. Damit könnten Anleger mit einem Investment in Höhe von 1.000 $ sogar Millionäre werden.

Allerdings ist damit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn es gibt noch wesentlich beeindruckendere Memecoins, welcher auf eine noch höhere Bewertungen kommen. Der größte von ihnen ist Dogecoin, welcher an seinem Allzeithoch eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 84,54 Mrd. $ erreichte und derzeit Platz 7 der größten Kryptowährungen belegt. Sollte Sonik dies schaffen, entspricht dies 59.245x für die Investoren. Aus einem Investment von 100 $ könnten somit 5.924.516 $ werden.

Nur noch für kurze Zeit können die $SONIK Coins über den Vorverkauf von der offiziellen Website bezogen werden. Dafür verbindet man einfach die Wallet mit dieser und kann anschließend mit Ethereum und Tether bezahlen. Aufgrund der Zunahme des Bekanntheitsgrades und dem anziehenden Verkaufstempo sollten sich Interessierte nicht zu viel Zeit lassen.

