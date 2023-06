Schock Prognose 📢 für Bitcoin! Wie geht es jetzt weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im September 2017 titelte der Münchner Merkur „Schock: Ist der Bitcoin Betrug?“ Inzwischen dürfte klar sein, dass der Bitcoin lediglich die erste und bis heute erfolgreichste Kryptowährung der Welt ist und dahinter kein Betrug steckt.

Das digitale Geld ist lediglich eine andere Form der Währung, als die Menschen sie bis dato kannten. Immerhin sagte der Merkur damals auch, dass einige Finanzexperten vermuten, der BTC-Kurs könnte in 10 Jahren, also 2027, bei 200.000 US-Dollar liegen.

Bitcoin Kurs Prognosen gehen gewohnt weit auseinander

Bullen und Bären im Kampf – BTC geht weiter seitwärts

Seit März bewegt sich der Coin nicht wirklich im Wert

Sinkt Bitcoin unter 1.000 USD?

Könnte der Kurs der Kryptowährung Nummer 1 langfristig unter 1.000 USD sinken? Es gibt erfahrene Analysten, die diese BTC Kurs Prognose derzeit für durchaus wahrscheinlich halten. Das würde bedeutet, Bitcoin wäre praktisch wertlos, oder?

Selbst wenn diese Prognose eintreffen würde, wäre der Coin natürlich nicht wertlos. Verglichen mit seinem Einstiegspreis wäre der Gewinn, sofern man Bitcoin von Anfang an im Depot gehalten hat, immer noch mehr als tausendfach vorhanden.

Es gibt eine Webseite, die zählt mit, wann der Bitcoin für tot erklärt wird. Seit 2015 hat die Software 474 Ankündigungen in den Medien gezählt, bei denen es hieß, der Bitcoin seit tot.

Zuletzt verlinkte die Webseite das YouTube-Video des All-In Podcasts mit dem Titel „Crypto is dead in America“ vom 22. April 2023. Auf dieses Video des Bitcoin Bullen Chamath Palihapitiya bezog sich zwei Tage später auch CNBC.

Bitcoin Bulle Chamath Palihapitiya prophezeite der Kryptowährung einst ein Potenzial von bis zu 200.000 $ und ist jetzt überzeugt, dass Kryptos in den USA tot sind. Grund dafür sieht der Experte in den Regulierungsbemühungen der US-Aufsichtsbehörden. Allen voran, Gary Gensler, der schon länger ankündigte, die Krypto Handelsplattformen strenger zu regulieren und sie strikt zu überwachen.

Gensler hat sogar Kryptowährungen für die Bankenkrise verantwortlich gemacht, sagte Palihapitiya. Die US-Behörden haben ihre Waffen entschieden auf Krypto gerichtet. Quelle

Der Regulierungsschock nimmt den Altcoins die Luft

Es ist zweifellos für US-amerikanische Anleger eine schwierige Zeit, wenn es um Trading am Kryptomarkt geht. Gensler muss sich zwar massiver Kritik stellen, aber die strengen Regelungen werden wohl realisiert werden. Bei einer Aussage vor dem Kongress grillten die Republikaner den Chef der SEC wegen des Vorgehens seiner Behörde gegen Krypto-Plattformen.

Die anhaltende regulatorische Unsicherheit hat dazu geführt, dass es zwischenzeitlich nach einer Verlagerung der Geschäfte von Coinbase außerhalb der USA aussah. Doch das ist inzwischen wohl vom Tisch. Das ist aus Sicht zahlreicher Experten auch gut so, denn das würde Innovationen im Ausland vorantreiben und dafür die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit gefährden.

Normalerweise würden sich die Bullen jetzt auf das nächste Halving vorbereiten. Doch davon ist derzeit noch nicht viel im Chart zu sehen. Stattdessen geht es für Bitcoin und viele andere Altcoins seit Wochen und Monaten lediglich seitwärts, statt in nennenswerten Veränderungen nach oben oder unten. Dabei hatten zahlreiche Analysten die 30.000er-Marke fallen sehen. Doch leider ist bis dato die Rally ausgeblieben.

Stattdessen sehen wir den Bitcoin in einer festen Spanne, die weder über große Ausbrüche nach oben noch nach unten verfügt. Neue Höchststände sind in der nächsten Zeit aus dieser Perspektive eher unwahrscheinlich, auch wenn der Kryptomarkt immer für Überraschungen gut ist. Das Halving von Bitcoin soll 2024 erfolgen und dieses Ereignis hatte in der Vergangenheit stets einen Bullen-Run ausgelöst.

Kommt doch noch eine Bitcoin Kurs Explosion?

Im Anschluss an vergangene Halbierungen konnte Bitcoin stets Rekordpreise erreichen. Anleger hoffen, das wird auch 2024 beim nächsten Halving-Event passieren. Dagegen spricht nicht nur die zunehmende Regulierung durch die SEC. Der traditionelle Bankensektor ist unter extremen Stress. Eigentlich sollte dieser Aspekte dem Bitcoin als dezentrale digitale Währung zuträglich sein.

Dennoch bleibt alles beim Alten, wenn es um eine langfristige Prognose für den BTC-Kurs und Kryptowährungen allgemein geht. Bitcoin zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig und auch die Regulierungssorgen haben keine Absturz der Krypto Kurse verursacht. Bei den Krypto Pre-Sales sieht es sogar positiv aus, wenn es um das Wachstumspotenzial der Coins und Tokens geht.

Wall Street Meme hat im Vorverkauf schon über 8,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Pre-Sales ist in 30 Phasen aufgeteilt. Das stellt sicher, dass jeder Anleger seine Chance auf den überdurchschnittlich hohe Rendite des nativen Utility-Tokens $WSM bekommt. Genau mit dieser Vorgehensweise ist das Meme-Projekt so erfolgreich am Markt. Während sich die Altcoins nur seitlich bewegen, geht es für die Krypto Pre-Sales weiter aufwärts.

Anleger unterstĂĽtzen die Anti-Kapitalismus-Bewegung im Internet, weil sie den GroĂźen und Reichen gerne mit sarkastischen und humorvollen Memes Grenzen setzen wollen. Die Memes drĂĽcken Emotionen aus und spiegeln die Stimmung am Markt wider.

Derzeit kostet ein $WSM-Token 0,0295 $. Beim Listing und Token Lauch wird der Preis bei 0,0337 $ liegen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt einsteigen, haben Sie eine automatische Wertsteigerung im Depot von noch rund 14 %, wie die oben stehende Tabelle zeigt.

Fazit: Bitcoin unter Schock mag stimmen, wenn man die seitliche Wertentwicklung so bewerten will. Geht man optimistischer an die Bewertung, dann zeigt sich der Kryptomarkt überaus robust und resilient gegenüber dem Regulierungschaos in den USA und anderen makroökonomischen Einflüssen.

Beim Krypto Pre-Sales von Wall Street Memes sieht es allerdings positiver aus, denn Anleger haben schon mehr als 8,4 Millionen US-Dollar in den Meme Coin investiert. Noch sind rund 50 % der Token im Vorverkauf verfĂĽgbar, was auch Ihnen eine Chance auf ein lukratives Asset gewährt. Â

