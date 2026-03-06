Schockierende TRUMP Prognose - Deshalb warnt GEMINI im März

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Bitcoin und einige große Altcoins zuletzt zumindest zeitweise Stabilität zeigen konnten, präsentiert sich der Memecoin-Sektor deutlich schwächer. Viele der ehemals gehypten Projekte kämpfen aktuell mit nachlassender Liquidität und abnehmendem Interesse der Anleger.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung beim Trump-Memecoin, der mittlerweile mehr als 75 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert und zuletzt eine klare relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt offenbart.

Auch bei kleineren Aufwärtsbewegungen des Kryptomarktes bleibt eine nachhaltige Dynamik bislang aus. Vor diesem Hintergrund haben wir die Google-KI Gemini gefragt, wie sie die aktuelle Lage des TRUMP-Tokens bewertet – und welche Szenarien sich für die kommenden Monate ergeben könnten.

Gemini analysiert den Trump-Coin: Das müssen Anleger wissen

Die Analyse der Google-KI Gemini zeichnet ein vergleichsweise nüchternes Bild der aktuellen Situation rund um den TRUMP-Memecoin. Laut der Einschätzung befindet sich der Token derzeit in einer kritischen Phase der Neubewertung. Nach dem starken Hype im Zuge der politischen Aufmerksamkeit rund um Donald Trump hat sich der Markt inzwischen deutlich abgekühlt. Der Kurs bewegt sich aktuell nur noch in einer Spanne von etwa 3,20 bis 3,55 US-Dollar und liegt damit rund 95 Prozent unter dem historischen Höchststand.

Ein zentrales Problem sieht Gemini in der relativen Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Während Bitcoin im Jahr 2026 versucht, sich oberhalb wichtiger psychologischer Marken zu stabilisieren, zeigt der TRUMP-Coin kaum eigenständige Dynamik. Die Korrelation zum Gesamtmarkt ist zwar weiterhin vorhanden, doch bei Aufwärtsbewegungen fungiert der Token eher als Nachzügler als als Treiber der Rallye. Gleichzeitig ist das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass spekulatives Kapital inzwischen stärker in neue Narrative abgewandert ist – etwa in KI-bezogene Memecoins oder neue Projekte im Solana-Ökosystem.

Auch auf fundamentaler Ebene erkennt Gemini mehrere Belastungsfaktoren. Besonders relevant sei die zunehmende Sättigung im sogenannten PolitiFi-Sektor. Während politische Token in den Jahren 2024 und 2025 stark von der Wahlkampfeuphorie profitieren konnten, hat sich der Überraschungseffekt inzwischen weitgehend aufgebraucht. Da Donald Trump inzwischen wieder politisch etabliert ist, sind viele positive Erwartungen bereits im Kurs eingepreist oder durch die politische Realität relativiert worden.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind mögliche Token-Freischaltungen und damit verbundener Verkaufsdruck. Sollten frühe Investoren oder größere Wallet-Holder bei kleineren Kurserholungen Gewinne realisieren, könnte dies die Erholung des Tokens immer wieder abbremsen. Gerade bei Memecoins, deren Bewertung stark von Aufmerksamkeit und Marktstimmung abhängt, kann ein solcher Angebotsüberhang langfristig problematisch sein.

Für das Jahr 2026 skizziert Gemini schließlich drei mögliche Szenarien. Im bärischen Fall – den die KI mit etwa 50 Prozent Wahrscheinlichkeit bewertet – könnte der Kurs langfristig auf eine Spanne zwischen 1,50 und 2,50 US-Dollar zurückfallen, sofern das Interesse weiter nachlässt. Ein neutrales Szenario mit rund 40 Prozent Wahrscheinlichkeit sieht eine längere Seitwärtsphase zwischen etwa 3,50 und 7 US-Dollar. Ein wirklich bullisches Szenario bleibt dagegen deutlich unwahrscheinlicher: Nur etwa 10 Prozent Wahrscheinlichkeit räumt Gemini einer Rallye Richtung 10 bis 15 US-Dollar ein, die vor allem durch neue Utility-Integrationen oder eine erneute spekulative Marktphase ausgelöst werden könnte.

„TRUMP befindet sich in einem “finanziellen Fegefeuer”. Die Zeit der leichten Gewinne ist vorbei. Aktuell ist der Coin ein High-Risk-Asset innerhalb eines ohnehin riskanten Sektors. Die relative Schwäche deutet darauf hin, dass Investoren derzeit sicherere Häfen (BTC/ETH) oder frischere Hypes bevorzugen. Kritische Einschätzung: Ohne einen massiven, neuen Katalysator (wie die 2026 Midterm-Wahlen oder eine unerwartete technologische Neuerung) droht der Token langsam in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten, während die Liquidität weiter verdunstet.“

Neue Chancen im Memecoin-Sektor: Warum Anleger auf Maxi Doge schauen

Auch wenn etablierte Memecoins wie der Trump-Token derzeit mit schwacher Dynamik kämpfen, bedeutet das nicht automatisch, dass das gesamte Marktsegment an Attraktivität verliert. Vielmehr zeigt sich im Kryptomarkt häufig ein wiederkehrendes Muster: Während ältere Projekte an Aufmerksamkeit verlieren, fließt spekulatives Kapital zunehmend in neue Narrative und frische Memecoin-Projekte mit stärkerem Community-Fokus. Gerade in einem hochspekulativen Marktumfeld suchen viele Anleger gezielt nach frühen Einstiegsmöglichkeiten, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiver erscheint als bei bereits stark bewerteten Tokens.

Ein Projekt, das derzeit in diesem Zusammenhang häufiger diskutiert wird, ist Maxi Doge. Der Memecoin befindet sich aktuell noch im Presale und konnte bereits mehr als 4,6 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ein Wert, der angesichts des insgesamt schwächeren Marktumfelds durchaus bemerkenswert ist. Diese Kapitalzuflüsse deuten darauf hin, dass ein Teil des spekulativen Kapitals derzeit gezielt nach neuen Projekten mit frischem Branding und hoher Community-Dynamik sucht.

Ein wesentlicher Faktor hinter diesem Interesse ist das ungewöhnliche Konzept von Maxi Doge. Während klassische Memecoins meist nur auf Humor oder virale Internetkultur setzen, kombiniert das Projekt mehrere Narrative miteinander. Das Branding orientiert sich stark an einem Lifestyle rund um maximale Performance – eine Mischung aus Fitness, aggressivem Leverage-Trading und einer „Maximalismus“-Mentalität, die im Kryptobereich traditionell viele Anhänger findet. Diese Kombination sorgt dafür, dass das Projekt bewusst auf Viralität und Social-Media-Dynamik ausgelegt ist.

Auch aus finanzieller Perspektive versucht Maxi Doge, zusätzliche Anreize für Investoren zu schaffen. So bietet das Projekt aktuell ein Staking-Programm mit rund 60 Prozent APY, wodurch frühe Investoren passive Rewards generieren können. Gerade im Vergleich zu älteren Memecoins kann ein solches Modell kurzfristig zusätzlichen Kapitalzufluss erzeugen, da Anleger nicht nur auf mögliche Kursgewinne spekulieren, sondern auch laufende Erträge erzielen.

Hinzu kommt eine vergleichsweise niedrige Bewertung im Presale-Stadium. Während etablierte Memecoins wie der Trump-Token bereits große Marktkapitalisierungen erreicht haben und ein Großteil der möglichen Kursfantasie möglicherweise bereits ausgeschöpft ist, sehen manche Anleger bei neuen Projekten noch deutlich mehr Wachstumsspielraum. Gleichzeitig betont das Projektteam eine Community-orientierte Struktur sowie eine vergleichsweise transparente Tokenomics, die langfristig Vertrauen schaffen soll.

Wer jetzt auf Memecoins setzen könnte, findet womöglich bei MAXI eine spannende Chance.

