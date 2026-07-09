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Schwächephase überwunden?

Erholung vom Zwischentief setzt sich fort: Bitcoin zieht etwas weiter an

10.07.26 08:11 Uhr
Nach Zwischentief geht es weiter aufwärts: Bitcoin legt erneut zu | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Freitagmorgen die Erholung von seiner Schwächephase in der zweiten Juni-Hälfte fortgesetzt.

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Die älteste und bekannteste Kryptowährung legte am Freitag im frühen Handel etwas mehr als ein Prozent auf rund 64.000 Dollar zu. Damit notiert der Bitcoin wieder gut zehn Prozent über seinem Zwischentief von Anfang Juli. Damals war der Bitcoin-Kurs zeitweise unter die Marke von 58.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen.

Trotz der Erholung in den vergangenen Tagen verlor der Bitcoin in den vergangenen Monaten kräftig an Wert. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um 27 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs rund die Hälfte ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um rund 90 Prozent an; seit Juli 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.600 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 96-Fache nach oben.

Der Wert aller Bitcoins liegt aktuell bei 1,3 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen mit rund 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit 214 Milliarden Dollar beziehungsweise 184 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com, gualtiero boffi / Shutterstock.com