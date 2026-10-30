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Schwerwiegender Angriff

Bitcoin, Ethereum & Co. rutschen ab: Binance von Milliarden-Hack erschüttert

Bitcoin, Ethereum & Co. rutschen ab: Binance von Milliarden-Hack erschüttert

Die größte Digitalwährungsbörse Binance ist Ziel eines Hackerangriffs mit milliardenschweren Folgen geworden.

Nach Angaben von Binance sind insgesamt Werte in Höhe von schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar (ca. 5,63 Milliarden Euro) betroffen. Alle Ein- und Auszahlungen wurden temporär ausgesetzt.

Zugleich versicherte die Kryptowährungsbörse auf der Online-Plattform X, dass die Bestände der Nutzer "sicher" seien und man alle Verluste ausgleichen werde. Mit Partnern habe man bisher betroffene Einheiten von Digitalwährungen im Wert von rund drei Milliarden Dollar eingefroren, hieß es weiter.

Experten: Größter Krypto-Hack

Die Analysefirma TRM Labs schrieb die Attacke nordkoreanischen Hackern der Gruppe TraderTraitor zu. Nach Erkenntnissen von TRM bewegten die Angreifer einen Großteil des Betrages von 6,36 Milliarden Dollar binnen 20 Minuten. Es sei der Angriff auf eine Digitalwährungsbörse mit dem größten Ausmaß gewesen. Bei der bisher schwerwiegendsten Attacke waren demnach Anfang 2025 rund 1,5 Milliarden Dollar in Digitalwährungen auf der Börse Bybit erbeutet worden. Auch dieser Angriff wurde der nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben.

TRM zufolge versuchten die Angreifer, dem Einfrieren gestohlener Digitalwährungs-Einheiten durch Transaktionen mit den Kryptoeinheiten zuvorzukommen. Sie hielten aktuell Kryptowährungen im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar, an die deren Herausgeber nicht herankämen.

Bitcoin, Ethereum und Co. Unter Druck

Die Nachricht hinterlässt am Freitag deutliche Spuren an den Kryptomärkten. Der Bitcoin fällt erneut unter die Marke von 80.000 US-Dollar und verliert zuletzt 1,85 Prozent auf 78.499 US-Dollar. Auch bei den Altcoins dominieren die Verluste: Ethereum gibt 2,9 Prozent auf 2.245 US-Dollar nach, XRP verliert 2,91 Prozent auf 1,25 US-Dollar. Der Kurs von Solana sinkt um 2,16 Prozent auf 97,88 US-Dollar.

/so/DP/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com, Hi my name is Jacco / shutterstock.com

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