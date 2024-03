SCORP-Token überschreitet 5-Millionen-Dollar-Meilenstein: Investoren setzen auf Scorpion Casino

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der SCORP-Presale von Scorpion Casino hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht und bisher über 5 Millionen US-Dollar gesammelt. Noch bemerkenswerter ist, dass allein in den letzten zwei Wochen mehr als 1 Million US-Dollar davon in den Presale geflossen sind, da das Interesse der Anleger weiter zunimmt. Angesichts der umfangreichen Angebote während des Vorverkaufs und der innovativen Tokenomics scheint es kein Wunder, dass SCORP einen solchen Kapitalzufluss verzeichnet.

Was ist Scorpion Casino?

Das Herzstück von Scorpion Casino ist eine umfangreiche Auswahl an Unterhaltungsoptionen, die in Vielfalt und Umfang ihresgleichen suchen. Die Plattform bietet über 30.000 monatliche Wettmöglichkeiten in mehr als 210 hochmodernen Casinospielen und 160 spannenden Live-Dealer-Tischspielen.

Von traditionellen Casino-Basics wie Spielautomaten, Poker, Roulette, Baccarat und Blackjack bis hin zu Sportwetten für Wetten auf Fußball, Basketball, E-Sport und mehr gibt es für Spieler endlose Unterhaltung.

Die riesigen, vielfältigen Spielekataloge bieten für jeden etwas, unabhängig von den Spielerpräferenzen. Wer sich für die neuesten Slot-Titel mit beeindruckender Grafik und Bonusfunktionen interessiert, wird hier viel Spaß haben. Fans klassischer Tischspiele können in Echtzeit mit Live-Dealern an digitalisierten Versionen Platz nehmen. Sportwettende können das ganze Jahr über auf unzählige Events wetten und das Geschehen beobachten.

Die große Vielfalt bedeutet, dass Spieler bei jedem Login immer neue, spannende Spiele entdecken können. Neue Slot-Veröffentlichungen, kürzlich hinzugefügte Live-Tischlimits und sich entwickelnde Quoten für Sportarten halten die Plattform dynamisch.

Dieser umfangreiche Spielekatalog ist ein zentraler Grundpfeiler der Beliebtheit von Scorpion Casino, der es deutlich von der Konkurrenz abhebt. Wenn über 390 kombinierte Casino-, Live-Dealer-, Poker- und Sportwettoptionen auf einer einzigen Plattform existieren, wird es den Spielern nie langweilig.

Lukrative Vorverkaufsvorteile

Die Vorverkaufsveranstaltung für SCORP ist voller lukrativer Vergünstigungen, die den Token für Frühinvestoren noch verlockender machen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich SCORP-Token zum niedrigsten möglichen Preis zu sichern, bevor offizielle Börsennotierungen den Wert in die Höhe treiben. Der Token-Preis beträgt derzeit nur 0,04 US-Dollar, doch dieser wird bei Markteinführung auf 0,05 US-Dollar steigen.

Zusätzlich zum ermäßigten Token-Preis erhalten Käufer bis zu 40 Prozent kostenloses Guthaben, um unverbindlich im Scorpion Casino zu spielen. Wenn man bedenkt, dass die Plattform über 30.000 monatliche Wettmöglichkeiten in Hunderten von Spielen bietet, bedeutet dies einen erheblichen kostenlosen Unterhaltungswert.

Das ist noch nicht alles – Vorverkaufskäufer nehmen außerdem automatisch an einem Gewinnspiel im Wert von 250.000 US-Dollar teil. Da so viel Kapital zur Verfügung steht, haben Käufer das Potenzial, ihre Gewinne enorm zu steigern.

Passive Einsatzprämien stellen eine weitere Einnahmequelle dar und zahlen den Inhabern während des Vorverkaufs täglich SCORP-Dividenden basierend auf ihrem Token-Guthaben.

Darüber hinaus gewährt der Kauf von SCORP im Wert von mindestens 1.000 US-Dollar Zugang zum Elite Scorpion Members Club. Dieser exklusive Club überschüttet die eingefleischten Top-Fans mit Vergünstigungen wie Cashbacks, Boni und mehr.

Bei so vielen Prämien und gewinngenerierenden Möglichkeiten, die mit der Vorverkaufsveranstaltung gebündelt sind, scheint es klar, warum die Begeisterung der Anleger zunimmt. Um die Vorteile zu nutzen, müssen sich diese SCORP-Token sichern, wenn sie am günstigsten sind. Hier gibt es einiges für Early-Adopter, von ermäßigten Preisen bis hin zu Werbegeschenken, Staking-Prämien, exklusiven Vergünstigungen für Mitglieder und Zugang zu einem Casino.

Innovative Tokenomics

SCORP hat eine innovative Tokenomics implementiert, die das Halten der Token auf vielfältige Weise lukrativ machen. Ein Teil der erheblichen Einnahmen von Scorpion Casino aus seinem umfangreichen Unterhaltungsangebot wird täglich verwendet, um SCORP-Token automatisch über einen Smart Contract von Börsen zurückzukaufen.

Die Hälfte der durch die Casino-Rückkäufe erworbenen Token wird dauerhaft verbrannt, wodurch sich das Umlaufangebot verringert. Da weniger SCORP-Tokens verfügbar sind, führen die Gesetze von Angebot und Nachfrage dazu, dass der Wert der verbleibenden Token steigt.

Ready for liftoff!



Secure your ticket to the moon with $SCORP in our presale, while prices are still low! Don't miss this chance to join the journey early and ride the wave to astronomical gains. https://t.co/E260bcgd9S#ToTheMoon #PresaleOpportunity #ScorpionCasino pic.twitter.com/IqaA0nVoQK — Scorpion Casino (@ScorpionCasino) February 24, 2024

Die andere Hälfte der täglich gekauften Token wird als Staking-Prämie an SCORP-Inhaber verteilt. Diese Belohnungen kommen durch die Teilnahme am Staking-Pool und stellen dar, dass Inhaber passiv direkt von der Leistung des Casinos profitieren. Die verlässliche zweite Einnahmequelle schafft Anreize für ein langfristiges Halten.

SCORP-Inhaber genießen nicht nur eine intrinsische Wertsteigerung und passive Prämien, sondern auch die Gewissheit, dass der Token umfassende Sicherheitsüberprüfungen von Firmen wie Solidproof bestanden hat. Darüber hinaus hat sich das Team von Scorpion Casino über die KYC-Plattform Assure DeFi verifiziert. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass das Vermögen der Inhaber geschützt bleibt.

Zwischen den umfangreichen Unterhaltungsmöglichkeiten, großzügigen Vorverkaufsvorteilen für Erstanwender und innovativen Tokenomics hat SCORP im Vorverkauf bisher überraschenderweise über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Während Scorpion Casino seine Plattformfunktionen und seine Benutzerbasis mithilfe eines gut gestalteten Tokens weiter ausbaut, bleibt der Wachstumskurs äußerst vielversprechend. Anleger, die sich am Vorverkauf beteiligen, sind perfekt positioniert, um von erheblichen Belohnungen zu profitieren, da die Akzeptanz in dieser neuen Ära der Krypto-Unterhaltung zunimmt.

