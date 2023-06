SCORP überschreitet 350.000 $ Fundraising-Meilenstein und Investoren stürzen sich auf passive Einkommensmöglichkeiten - Bis zu $10.000 USDT täglich verdienen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der SCORP-Vorverkauf hat vor kurzem den Meilenstein von 350.000 $ an Raising Capital überschritten, und die Investoren stürzten sich auf die neue Online-Glücksspielplattform, die ein passives Einkommen durch die Beteiligung an den Casino-Gewinnen verspricht.

Scorpion Casino ist der jüngste Neuzugang in der Krypto-Casino-Branche, aber bietet eine einzigartige Innovation, die sich aus der Tatsache ergibt, dass alle Token-Inhaber zu Casino-Besitzern werden. Diese können als Haus nun einen Anteil an den täglichen Einnahmen verdienen.

Darüber hinaus sind die Investoren von der Tatsache begeistert, dass das Casino vollständig reguliert und lizenziert ist, hochentwickelte Spiele anbietet und einen deflationären Mechanismus für den Token integriert hat. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum SCORP ein Vorverkauf ist, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

350.000 Dollar in wenigen Tagen gesammelt: Investoren stürzen sich auf den SCORP-Vorverkauf

Der Vorverkauf für den SCORP-Token hat in nur elf Tagen seit dem Start insgesamt 350.000 $ eingebracht. FOMO wirkt auf SCORP, da das Krypto-Projekt passive Einkommensmöglichkeiten bietet und Token-Inhaber in Casino-Besitzer verwandelt.

Scorpion Casino beabsichtigt, sich als die zukünftig führende eGambling-Plattform zu positionieren. Das Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, die Casino-Gaming-Branche zu revolutionieren, indem es das führende soziale Online-Gaming-Casino aufbaut, in dem die Nutzer eine tägliche Rendite erzielen können. Infolgedessen werden alle SCORP-Besitzer sehen, wie ihr Token-Guthaben steigt, wenn das Casino an Akzeptanz gewinnt und populär wird.

Wie Thomas Jefferson, US-Präsident, einmal sagte: „Der einzige Weg, Geld aus einem Casino zu gewinnen, ist, eines zu besitzen“, und genau das will Scorpion Casino seinen Inhabern bieten. Anstatt Millionen von Dollar für Einrichtungsgebühren, die Erlangung einer Lizenz und die Verbindung mit bedeutenden Glücksspielanbietern auszugeben, können Nutzer zu Casinobesitzern werden, indem sie einfach den SCORP-Token halten und täglich ein passives Einkommen erhalten.

Passive Einkommensmöglichkeiten treiben den Vorverkauf an

Die Investoren scheinen aktuell der großen Anzahl an Play-to-Earn-Ökosysteme überdrüssig zu werden und beginnen sich auf Projekte zu stürzen, die ein passives Einkommen bieten. Hier stellt sich Scorpion Casino als eines ihrer Hauptziele dar. Die Möglichkeiten des passiven Einkommens treiben in erster Linie das Vorverkaufswachstum an, da das Einkommensmodell eine solide und verlässliche Form annimmt – solange das Casino angenommen wird.

Scorpion Casino bietet ein passives Einkommen für Inhaber durch zwei einzigartige und intuitive Methoden.

Die erste Methode bietet ein tägliches passives Einkommen von bis zu 10.000 USDT durch die im Casino erzielten Gewinne. Das Team hat erklärt, dass es einen Teil der täglichen Gewinne des Scorpion Casinos verwenden wird, um SCORP-Token auf dem offenen Markt zurückzukaufen. Von den mit den Casino-Gewinnen gekauften SCORP wird die Hälfte an alle SCORP-Inhaber geschickt, während die andere Hälfte an eine Brandadresse versendet wird, um einen deflationären Effekt der Verknappung zu erzeugen.

Die Verbrennung des Tokens sorgt nicht nur für Kaufdruck auf dem Markt und trägt zur Aufrechterhaltung der Nachfrage bei, sondern macht ihn auch deflationär. Infolgedessen sollte der Wert von SCORP im Laufe der Zeit steigen – solange die Nachfrage gleichbleibt oder steigt.

Die zweite Methode des passiven Einkommens ist in den Smart Contract integriert. Jedes Mal, wenn ein SCORP-Inhaber eine Verkaufstransaktion im Netzwerk durchführt, wird er mit einer 10 %-Umsatzsteuer belastet. Von dieser Steuer werden 2 % an alle SCORP-Inhaber umverteilt. Infolgedessen steigt ihr Token-Guthaben, da das Netzwerk mehr Transaktionen verzeichnet. Darüber hinaus werden weitere 1 % der Umsatzsteuer an eine Burning-Adresse geschickt, was den deflationären Aspekt des SCORP-Tokens verstärkt.

Insgesamt helfen diese beiden Mechanismen SCORP-Inhabern, bis zu 10.000 USDT an passivem Einkommen zu verdienen und gleichzeitig den Wert von SCORP durch Deflation zu steigern.

Scorpion Casino übertrifft seine Konkurrenten, wie Stake, BC.Games und Roobit

Zusätzlich zum passiven Einkommen stürzen sich die Investoren auf den Vorverkauf, weil sie verstehen, dass dieser den Krypto-Casino-Sektor besser macht. Scorpion Casino überstrahlt alle seine Konkurrenten und bietet zusätzliche Funktionen, die Schwergewichte wie Stake.com und BC.Games nicht integriert haben.

Obwohl Stake.com beispielsweise Kryptowährungen akzeptiert und ein Affiliate-System hat, bietet es den Inhabern keine eigenen Token, Staking oder passive Einkommensmöglichkeiten. Dies gilt auch für Projekte wie BC.Games, Robot und Owl Games.

Scorpion Casino ist ein vollständig lizenziertes und reguliertes Projekt, das seine Lizenz von der Curacao eGaming Lizenzierungsstelle erhalten hat. Infolgedessen ist das Casino vollkommen transparent und nachweislich fair – was es zu einem attraktiven Spielort für alle Krypto-Spieler macht.

Das Casino bietet alle Spiele, die ein normales Casino umfasst, wie Slots, Poker, Blackjack und Roulette. Insgesamt gibt es über 200 Spiele mit 160 Live-Spielen. Darüber hinaus hat das Scorpion Casino seine eigenen Sportwetten etabliert, die über 30.000 Wettoptionen auf beliebte Sportarten wie Fußball, Basketball, Tennis, Boxen und MMA bietet.

Der Vorverkauf läuft noch: Investieren, bevor die Preise in die Höhe schnellen

Get ahead of the game with $SCORP pre-sale!



Up to 500% in SCORP

Up to 100% Credits on https://t.co/DlgauxrYug

250k Giveaway Participation

Daily Passive Staking Income



Presale is live: https://t.co/g36GV9ARYN pic.twitter.com/B8GaZDF9gx — Scorpion Casino (@ScorpionCasino) May 30, 2023

Der Vorverkauf für SCORP läuft noch. Dennoch müssen Anleger schnell handeln, um zu investieren, bevor die Preise steigen. Im Vorverkauf wird der SCORP-Token für 0,01 $ verkauft. SCORP wird der native Token hinter der Plattform sein und als Standardwährung für die Nutzung im Casino und bei den Sportwetten verwendet – dies verleiht ihm einen erheblichen Nutzen.

Darüber hinaus werden Investoren, die im Vorverkauf mehr als 1.000 $ SCORP kaufen, automatisch in den Elite Scorpion Members Club aufgenommen, der VIP-Services, Cashback im Casino und zusätzliche Belohnungen für das Staking bietet. Außerdem können Investoren, die den exklusiven Bonuscode Scorpion20 angeben, für eine begrenzte Zeit zusätzliche 20 % SCORP auf ihre Investition erhalten.

