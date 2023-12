Scorpion Casino beeindruckt Investoren mit der Ausschüttung von 100.000 $ an $SCORP-Inhaber über eine Umsatzbeteiligungsplattform

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Scorpion Casino beeindruckt Investoren mit der Ankündigung, dass das kryptobasierte Casino mit Umsatzbeteiligung bereits über 100.000 US-Dollar an alle $SCORP-Inhaber ausgezahlt hat.

Der Vorverkauf hat kürzlich die 2,2-Millionen-Dollar-Marke überschritten, da Investoren sich beeilen, sich an dem Umsatzbeteiligungsmodell zu beteiligen, das die Deflation in das Ökosystem integriert.

Darüber hinaus lässt die Ankündigung der hochkarätigen Krypto-Inkubator-Partnerschaft mit Tenset die Anleger glauben, dass nach dem Vorverkauf leicht eine 50-fache Rendite zu erzielen ist.

Scorpion Casino beeindruckt Investoren mit einer Auszahlung von 100.000 US-Dollar im Rahmen des Umsatzbeteiligungsmodells

Die Umsatzbeteiligungsplattform Scorpion Casino gab kürzlich bekannt, dass sie 100.000 US-Dollar an Auszahlungen an SCORP-Inhaber ausgezahlt hat, was zu einem Anstieg zusätzlicher Investitionen führte, die die Mittelbeschaffung auf über 2,2 Millionen US-Dollar steigerten.

Ziel von Scorpion Casino ist es, die führende soziale Krypto-Gaming-Plattform aufzubauen, bei der alle $SCORP-Inhaber einen Anteil an den auf der Plattform generierten Einnahmen erhalten können.

Im Wesentlichen ermöglicht der Kauf von $SCORP den Inhabern, Casinobesitzer zu werden, ohne Spieler finden und eine Lizenz erwerben zu müssen.

Das Beste ist, dass das auf der Plattform erzielte passive Einkommen mit zunehmender Akzeptanz des Casinos steigt, sodass $SCORP-Inhaber bis zu 10.000 USDT an täglichen Einnahmen verdienen können.

Wie funktioniert das Revenue-Sharing-Produkt?

Das Umsatzbeteiligungsmodell von Scorpion Casino ist intuitiv, da es einen deflationären Mechanismus in das Ökosystem integriert, wodurch der $SCORP-Token mit der Zeit knapper wird.

Das Team wird einen Teil des täglich erzielten Umsatzes verwenden, um $SCORP-Tokens auf dem freien Markt zu kaufen.

Der Kauf von $SCORP sorgt für Nachfrage auf dem Markt und hilft, Preisschwankungen zu stabilisieren.

Anschließend verteilt das Team die Hälfte der durch Rückkäufe erworbenen SCORP-Dollar an die SCORP-Inhaber im Netzwerk und verschafft ihnen so ein tägliches passives Einkommen.

Die andere Hälfte wird an eine Brenner-Wallet geschickt, um aus dem Umlauf genommen zu werden, was zu einer Deflation im Ökosystem führt.

Zusammen mit der steigenden Nachfrage nach Rückkäufen bei gleichzeitig sinkendem Angebot aufgrund der Deflation glauben Anleger, dass für Early Adopters langfristige 50-fache Renditen möglich sind – zusätzlich zum passiven Einkommen, das sie dabei erzielen.

Gibt es nicht zu viele kryptobasierte Casinos?

Bei so vielen kryptobasierten Casinos auf dem Markt zeichnet sich Scorpion Casino durch seinen intuitiven Deflationsmechanismus aus.

Darüber hinaus ist die Plattform auf Elite-Niveau, da sie mit den großen Spieleanbietern verbunden ist, die die Casino-Schwergewichte nutzen, wie etwa Evolution und AMATIC.

Infolgedessen kann Scorpion Casino über 200 hochentwickelte Spiele anbieten, die beliebte Themen wie Blackjack, Poker, Roulette und Spielautomaten umfassen. Außerdem gibt es weitere 160 Live-Spiele im Angebot. Darüber hinaus verfügt das Scorpion Casino auch über ein eigenes Sportwettenangebot, das Sportfans 30.000 Wettmöglichkeiten bietet, um auf den Ausgang von Sportspielen zu wetten.

Was Scorpion Casino jedoch von der Konkurrenz unterscheidet, ist die Tatsache, dass es vollständig lizenziert ist.

Die Plattform erhielt ihre Lizenzinformationen von der Curacao iGaming-Lizenzierungsstelle, was sie fair macht.

Die Lizenzierung bedeutet auch, dass sich Anleger bei zunehmender Akzeptanz keine Sorgen über den regulatorischen Druck machen müssen.

Schließlich bringt die jüngste Partnerschaft von Scorpion Casino mit Tenset die Plattform in eine andere Liga als ihre Konkurrenten.

Tenset ist ein bedeutender Krypto-Inkubator, der dazu beigetragen hat, dass frühere Vorverkaufsprojekte nach ihrer Mittelbeschaffung vom 50-fachen auf das 100-fache anstiegen. Tenset war beispielsweise der Mastermind hinter Meta Hero, das nach dem Vorverkauf zu einem der 250 besten Projekte aufstieg. Investoren glauben, dass die große Inkubator-Partnerschaft $SCORP dabei helfen kann, ebenso beeindruckende Renditen zu erzielen.

SCORP kaufen, bevor es zu spät ist

$SCORP ist der native Utility-Token auf der Plattform und wird zur Förderung des Ökosystems verwendet. Spieler können $SCORP als Wettwährung verwenden und es wird auch die Standardzahlungswährung sein.

Der rasante Anstieg auf den 2,2-Millionen-Dollar-Meilenstein zeigt das Vertrauen, das hinter dem Projekt steckt. Benutzer können $SCORP derzeit im Vorverkauf für 0,023 $ erwerben.

Bei einem Listing-Preis von 0,05 US-Dollar bietet dies den Early Adopters, die sich in dieser Phase positionieren, erhebliche Vorteile.

Es ist jedoch wichtig, dass die steigende Preisstrategie des Vorverkaufs dazu führt, dass die Kosten des Tokens in den nachfolgenden Phasen steigen. Wer sich also früher positioniert, profitiert vom günstigeren Einstiegspreis.

Wer mehr als 1.000 $ in $SCORP investiert, kann dem Elite Members Club beitreten, der Cashback auf das Casino, VIP-Services und einen höheren APY beim Einsatz bietet. Außerdem gibt es einen Bonus von 20 % für diejenigen, die beim Kauf Scorpion20 angeben.

Jetzt Scorpion Casino auf Twitter folgen und treten dem Telegram-Kanal des Projekts beitreten.

Noch heute $SCORP kaufen

