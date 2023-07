Scorpion Casino: Das Ticket zu passivem Einkommen und deflationärer Tokenomics

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Scorpion Casino ist die Eintrittskarte zu einem enormen passiven Einkommen, das eine deflationäre Tokenomics schafft, um eine attraktive Investition zu schaffen.

Die Investoren stürzen sich weiterhin auf das Projekt, da diese von dem Ethos des Teams überzeugt sind, Sicherheit an die erste Stelle zu setzen und sicherzustellen, dass das Produkt vollständig lizenziert und durch die zuständigen Stellen reguliert ist.

Darüber hinaus hat das Projekt bereits eine Beta-Version mit vollem Funktionsumfang veröffentlicht, die es den Investoren ermöglicht, sich ein Bild vom Casino zu machen. So lernen die Anleger das kennen, in was sie investieren, bevor es nach dem Vorverkauf endgültig live geht.

Scorpion Casino – Jetzt kann jeder Casino-Besitzer werden

Scorpion Casino hilft im Wesentlichen allen Inhabern seines nativen Tokens, SCORP, Casino-Besitzer zu werden.

Thomas Jefferson, ehemaliger US-Präsident, sagte einmal, dass „der einzige Weg, Geld aus einem Casino zu gewinnen, der ist, eines zu besitzen“.

Das Problem mit dem Besitz eines Casinos ist, dass es rund 2 Millionen Dollar kostet, und die Erlangung der entsprechenden Lizenzen von den Regulierungsbehörden oft ein oder zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Stattdessen bietet Scorpion Casino eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, die Token zu kaufen und sofort zu Casinobesitzern zu werden, um ein passives Einkommen durch tägliche Einnahmen auf der Plattform erzielen.

Das ultimative Ziel des Projekts ist es, die erste soziale Online-Gaming-Plattform zu schaffen, auf der die Nutzer eine tägliche Rendite verdienen können, die auf der Leistung des Casinos basiert.

Dies bedeutet, dass die Anleger bis zu 10.000 USDT an täglichen passiven Einsätzen verdienen können, wenn das Casino an Akzeptanz gewinnt.

Nachhaltiger Wert: Passives Einkommen + deflationäre Tokenomics

Der Tokenomics-Vorschlag, der hinter dem Projekt steht, ist darauf ausgelegt, den Inhabern durch passive Einkommensbelohnungen und deflationäre Tokenomics einen nachhaltigen Wert zu bieten.

Das Einmaleins der Ökonomie besagt, dass ein Vermögenswert, der eine steigende Nachfrage und ein sinkendes Angebot aufweist, seinen Wert steigert – und genau das hat Scorpion Casino für seinen Token geschaffen.

Das passive Einkommen wird durch zwei Methoden generiert: Plattformeinnahmen und Transaktionssteuern.

Das Team wird 20 % des täglichen Gewinns, der auf der Plattform erwirtschaftet wird, für den Rückkauf von SCORP-Tokens auf dem offenen Markt verwenden, um eine anhaltende Nachfrage zu gewährleisten.

Anschließend werden 50 % der gekauften SCORP an alle Staker ausgeschüttet, die anderen 50 % werden verbrannt und aus dem Angebot entfernt.

Infolgedessen steigt das Guthaben der SCORP-Inhaber täglich an, während der SCORP-Token eine kontinuierliche Deflation erfährt.

Darüber hinaus werden Verkäufer im Netzwerk durch den Smart Contract mit einer Steuer von 10 % belegt. Von dieser Steuer werden 2 % an die Inhaber umverteilt und 1 % wird verbrannt – was das passive Einkommen und den deflationären Aspekt für die Inhaber weiter vorantreibt.

Der Rest der Steuer stellt sicher, dass Scorpion Casino durch ein umfassendes Marketing und die gezielte Plattformentwicklung wettbewerbsfähig bleibt.

Ist Scorpion Casino die beste kryptobasierte Casino-Erfahrung?

Neben den einzigartigen passiven Einkommensmöglichkeiten sind Investoren sehr daran interessiert, sich an SCORP zu beteiligen, da sie glauben, dass es sich um eine der besten kryptobasierten Casino-Erfahrungen in der Branche handelt.

Die Plattform ist mit allen großen Glücksspielanbietern wie NetEnt, AMATIC und Evolution verbunden, sodass die Nutzer die hochwertigsten Spiele erleben können.

Daher bietet das Casino alle wichtigen Casinospiele wie Blackjack, Roulette, Poker und Slots an – so findet jeder sein Lieblingsspiel auf der Plattform.

Insgesamt hat das Casino über 200 Spiele zur Auswahl, mit zusätzlichen 160 Live-Spielen, die man mit anderen genießen kann.

Zusätzlich zum Casino ist im Scorpion Casino auch ein Sportwettenbereich integriert, in dem die Benutzer bis zu 30.000 Wetten auf den Ausgang ihrer Lieblingssportspiele platzieren können.

Das Sportbuch bezieht seine Daten von BetRadar, dem führenden Anbieter von Live-Datendiensten für die Wettbranche. Alle großen Ligen sind für Sportarten wie Fußball, Basketball, Tennis, Pferderennen, Golf und Boxen integriert.

Die Plattform verwendet auch CoinsPaid, um ein nahtloses Zahlungssystem für Spieler im Casino zu bieten.

Schließlich ist das Casino vollständig lizenziert und reguliert, da es seine Berechtigung von der Curacao EGaming Lizenzierungsstelle erhalten hat – dies macht das Casino für die Benutzer völlig transparent und nachweislich fair.

Presale On Fire: Investieren, bevor die Preise steigen

Die Vorverkaufsphase für SCORP verläuft weiterhin erfolgreich und hat in nur wenigen Wochen mehr als 500.000 Dollar eingebracht.

SCORP ist der native Token hinter der Plattform und wird als exklusiver Zahlungs-Token im gesamten Ökosystem verwendet, was ihm einen dauerhaften Nutzen verleiht.

Der Token wird auch die Standardwährung für die Platzierung von Wetten und Einsätzen im Casino und Sportwetten sein.

Benutzer, die im Vorverkauf mehr als 1.000 $ SCORP kaufen, werden in den Elite Scorpion Members Club aufgenommen, der VIP-Services wie Cashback, zusätzliche Staking-Belohnungen, SCORP-Tokens und vieles mehr bietet.

