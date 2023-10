Scorpion Casino setzt auf Rebranding: Vorverkauf überschreitet 1,4 Millionen $ - letzte Chance in der aktuellen Phase

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Scorpion Casino hat 1,4 Millionen Dollar in seinem Vorverkauf überschritten und die Plattform wird am 1. November einem Facelifting unterzogen. Denn das Scorpion Casino (SCORP) hat eine bemerkenswerte Begeisterung auf dem Markt ausgelöst und mit seinem vielfältigen Angebot das Interesse von leidenschaftlichen Spielern und sogar von solchen, die weniger zum Spielen neigen, auf sich gezogen.

Nun wird das Projekt am 1. November überarbeitet und sowohl optisch als auch in der Benutzeroberfläche verändert. Wir werfen einen Blick auf die Details und den Vorverkauf des SCORP-Tokens, der die Marke von 1,4 Millionen US-Dollar mittlerweile überschritten hat.

Die einzigartige Plattform des Scorpion Casinos wird grundlegend überarbeitet

Bevor wir in die Details der bevorstehenden Überarbeitung von Scorpion Casino einsteigen, werfen wir einen Blick auf die Plattform selbst. Das Scorpion Casino bietet eine große Auswahl an Spielen und interessanten Features und richtet sich an Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen. Im Kern umfasst diese Initiative drei entscheidende Komponenten: die Scorpion Casino Spieleplattform, das Partnerprogramm und den SCORP-Token.

Als zentraler Knotenpunkt der Unterhaltung bietet die Scorpion Casino-Plattform eine große Auswahl an Spielen, die die Essenz der Spannung verkörpern. Durch die Zusammenarbeit mit angesehenen Softwareentwicklern wie Evolution, NetEnt, Play N Go, Novomatic, EGT und AMATIC stellt das Scorpion Casino sicher, dass die voll lizenzierten Spiele ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis bieten.

Das Partnerprogramm ist ein lohnendes Empfehlungssystem, das den Teilnehmern beträchtliche Anreize bietet (und dies ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, Belohnungen zu verdienen!). Benutzer können mühelos beträchtliche Belohnungen anhäufen, indem sie Empfehlungen an andere weitergeben und sich aktiv im Ökosystem engagieren.

Schließlich erfüllt der SCORP-Token eine doppelte Funktion: Er dient sowohl als Governance-Token als auch als Belohnungsmechanismus. Dieser Token ermöglicht es den Nutzern, ihr Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung der Plattform auszuüben. Natürlich erhalten sie diese Token auch als Belohnung für ihre Beiträge und ihre aktive Beteiligung.

Mit der bevorstehenden Überarbeitung wird die Plattform in jeder Hinsicht verbessert. Dazu gehören mehr als 20 neue Funktionen und ein komplett neues Design und Interface. Es gibt noch viel mehr, das Team dürfte mit der Zeit immer mehr verraten.

SCORP-Vorverkauf hat $1,4 Millionen überschritten

Der Vorverkauf des Scorpion Casinos hat für beträchtlichen Wirbel gesorgt, womit der Vorverkauf die 1,4-Millionen-Dollar-Marke durchbrochen hat. Die Neugestaltung wird zweifelsfrei zu weiteren Investitionen anregen. Derzeit ist SCORP zu einem Preis von 0,020 $ erhältlich, mit einem Listenpreis von 0,05 $. Interessierte Anleger können SCORP-Token mit ETH, USDT und BNB erwerben. Das Gesamtangebot an SCORP-Token ist auf 1 Milliarde begrenzt, wobei 280 Millionen für den laufenden Vorverkauf und weitere 300 Millionen für Partneranreize vorgesehen sind.

Der Anstieg des Interesses an SCORP-Investitionen ist auf die verlockenden Belohnungen zurückzuführen, die sowohl auf die Investoren des Vorverkaufs als auch auf die Teilnehmer des breiteren Gaming-Ökosystems warten.

Der beträchtliche 500 %-Bonus, der den Teilnehmern des Vorverkaufs angeboten wird, weckt das Interesse. Darüber hinaus haben Investoren, die 100.000 $ oder mehr beisteuern, die Möglichkeit, sich ein beeindruckendes zusätzliches Guthaben von 40 % zu sichern, was eine bedeutende Möglichkeit für potenzielle Gewinne darstellt.

Der exklusive Elite Scorpion Members Club, der zusätzliche Vorteile wie VIP-Service, Cashback-Belohnungen, verbesserte Staking-Anreize und eine erhöhte Zuteilung von SCORP-Tokens bietet, macht die Sache noch attraktiver.

Die Inhaber von SCORP-Token genießen eine Reihe von Vorteilen. Sie können über verschiedene Kanäle passives Einkommen generieren. SCORP-Tokens gewähren Zugang zu kostenlosen Spielen und wöchentlichen Boni. Darüber hinaus spielt das SCORP-Symbol eine zentrale Rolle im Affiliate-System der Plattform und trägt zum Empfehlungs- und Belohnungsmechanismus bei.

Aber das ist noch nicht alles! Das Scorpion Casino hat nahtlos ein Staking-Pool-System integriert, das Anlegern die Möglichkeit bietet, durch das tägliche Staking-Belohnungsprogramm bis zu 10.000 USDT zu verdienen. Auch die Teilnehmer des Vorverkaufs können von dem kürzlich eingeführten Staking-Pool profitieren. Inhaber der Gold-Mitgliedschaft NFT kommen ebenfalls in den Genuss verbesserter Belohnungen, die sowohl USDT als auch SCORP-Token umfassen.

In jüngster Zeit ist das Interesse wieder gestiegen, als das Team die Vesting-Struktur für den SCORP-Token vorstellte. Dieser Plan ist in 10 %-Segmente unterteilt, die über 10 Phasen verteilt sind, wobei die ersten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach dem Start verfügbar sind. Zwischen den einzelnen Phasen liegen dann jeweils 10 Tage.

Fazit

Ein spannender Token wie SCORP könnte die Krypto-Gaming-Sphäre revolutionieren und einen Standard für kommende Krypto-Unternehmen in diesem dynamischen Ökosystem setzen. Deshalb könnten Anleger einen Blick auf den SCORP-Vorverkauf werfen, bevor die nächste Phase in weniger als einer Woche anläuft.

