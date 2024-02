Seltener BRC-20 ICO von Bitcoin Dogs startet heute: Was Investoren wissen müssen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der ungewöhnliche BRC-20 Presale von Bitcoin Dogs beginnt heute und läutet eine neue Ära in der Kryptosphäre ein. Denn Bitcoin Dogs ist das erste ICO seiner Art, ein Token auf der Bitcoin-Blockchain. Bitcoin Dogs bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, die sowohl die Kryptowährung als auch den NFT-Markt revolutionieren und wiederbeleben könnte.

Da das Presale-Fenster bereits am Freitag, den 15. März schließt, können frühe Teilnehmer jetzt vorzeitig ein Engagement aufbauen.

Bitcoin Dogs kombiniert die Innovation und Sicherheit von Bitcoin (BTC) mit einem fesselnden Spielerlebnis und einer exklusiven NFT-Sammlung. Und das alles, während es sich zu dem Token entwickelt, der die Welt der digitalen Sammlerstücke und Spiele neu gestalten wird. Schauen wir uns an, was das bedeutet:

Was ist Bitcoin Dogs?

Bitcoin Dogs geht als erster BRC-20 Token Presale in die Geschichte ein und ist ein anschauliches Beispiel für Innovation, die den Nervenkitzel von Spielen mit der aufregenden Welt der NFTs verbindet und gleichzeitig dem Erbe von Bitcoin Tribut zollen soll.

Bitcoin Dogs bringt die 0DOG-Münze auf den Markt und symbolisiert damit den Beginn eines möglicherweise fundamentalen Übergangs von den hauptsächlich auf Ethereum basierenden Presales hin zu den neuen Projekten auf der Bitcoin-Blockchain.

Das Projekt spiegelt die geschätzte Anzahl von Hunden auf unserem Planeten wider. 900 Millionen 0DOG Token werden geprägt, wobei alle herrenlosen (übrig gebliebenen) 0DOG Token eingeschläfert (verbrannt) werden.

Jeder Token gibt seinem Besitzer Zugang zu einer exklusiven NFT-Kollektion und einem Social-Gaming-Ökosystem. Inspiriert von Web3-Games wie Axie Infinity und Tamagotchi, bietet das Projekt eine Flucht aus der Realität in eine Welt, in der virtuelle Hunde in einer wettbewerbsorientierten und gemeinschaftlichen Umgebung aufgezogen werden.

Mit dem Bitcoin-Halving am Horizont und allen Anzeichen, die auf einen Anstieg des BTC-Marktes in 2024 hindeuten, könnte Bitcoin Dogs eine spannende Position haben.

Diese Initiative bietet eine einzigartige Gelegenheit, Teil von etwas Bahnbrechendem zu sein, während die NFT- und Web3-Welt auf die Bitcoin-Blockchain umsteigt.

Der auf 30 Tage begrenzte Presale von Bitcoin Dogs unterstreicht die Exklusivität und Dringlichkeit dieser Gelegenheit. In Anbetracht der Tatsache, wie innovativ und früh Bitcoin Dogs im Bereich BRC-20 und Bitcoin NFT ist, haben frühe Investoren das Potenzial, Renditen zu erzielen, die so beispiellos sind wie das Projekt selbst.

Wie funktioniert Bitcoin Dogs?

Bitcoin Dogs ist mehr als nur ein Token – es ist eine Community, in der Hundeliebhaber und Bitcoin-Fans zusammenkommen, um die Freude an der Aufzucht virtueller Haustiere zu teilen. Vom Hundetraining bis hin zu spannenden Wettbewerben bietet Bitcoin Dogs eine Reihe von Aktivitäten, die alle durch soziale Interaktionen ergänzt werden, die die Entwicklung des virtuellen Haustiers im Spiel beschleunigen.

Diese bahnbrechende NFT-Kollektion, die über Bitcoin Ordinals implementiert wird, ist exklusiv für Besitzer des Tokens 0DOG verfügbar. Doch Bitcoin Dogs sind nicht nur Sammlerstücke. Sie stellen eine einzigartige Auswahl an handelbaren Vermögenswerten mit unterschiedlichen Seltenheitsgraden dar, von gewöhnlichen Vierbeinern bis hin zu den prestigeträchtigen und extrem seltenen OG Dogs – von denen nur acht geprägt werden.

Mit 10.000 einzigartigen NFT-Token, von den ultraseltenen OG Dogs bis hin zu den häufigeren $0DOGs, können Besitzer einen Begleiter in einem lebendigen, sich entwickelnden Metaverse erwerben.

Bitcoin Dogs sind im Wesentlichen NFT-Sammlerstücke, die in eine fesselnde Spielumgebung integriert sind. Im Presale des Projekts können sich Investoren 0DOG Token sichern, indem sie auf der ERC-20 Plattform kaufen und gleichzeitig eine BTC Adresse angeben. Nach dem Presale werden diese Token auf der Bitcoin-Blockchain in ERC-20-Token umgewandelt und die Investoren erhalten eine Überweisung auf ihre Bitcoin-Wallet-Adressen.

Ist Bitcoin Dogs ein gutes Investment?

Mit den ersten positiven Marktsignalen des Bitcoin-ETF und der Vorfreude auf das Bitcoin-Halving ist das Interesse an innovativen Projekten auf der Bitcoin-Blockchain geweckt worden.

Als erster BRC-20-Token-Presale auf der Bitcoin-Blockchain, kombiniert mit einer Sammlung von Bitcoin Ordinals NFTs, bietet Bitcoin Dogs Investoren einen einzigartigen Einstiegspunkt in NFTs. Nicht auf Ethereum oder Solana, sondern auf der Ältesten aller Blockchains: Bitcoin. Diese Sonderstellung verleiht ihm eine große Marktmacht.

Darüber hinaus wird der NFT-Markt mehreren Berichten zufolge, insbesondere von CoinDesk, im Jahr 2024 wieder aufleben. Dies macht sowohl Projekte wie Bitcoin Dogs als auch NFTs im Allgemeinen zu interessanten Investitionsmöglichkeiten für 2024.

Durch den Wechsel zu einer Plattform, die für ihre Sicherheit und ihre globale Marke bekannt ist, dürften Bitcoin Ordinary NFTs zu einem von der Masse akzeptierten Produkt werden, was letztlich die Glaubwürdigkeit von digitalem Eigentum erhöht. Die ersten Anleger, die davon profitieren werden, sind natürlich die Halter der Bitcoin Dogs, deren Preise massiv ansteigen könnten.

Fazit

Mit all diesen Innovationen, dem optimalen Timing und den günstigen Marktaussichten bietet sich eine aufregende Wachstumschance. Bitcoin Dogs ist das erste ICO auf der Bitcoin-Blockchain und wird die Aufmerksamkeit von NFT-Enthusiasten, der Web3-Community und Bitcoin-Maximalisten auf sich ziehen.

In einer Branche, in der Timing und Innovation von größter Bedeutung sind, bietet Bitcoin Dogs den Anlegern die Chance, vom ersten BRC-20 Token Presale zu profitieren.

Anleger können hier klicken, um die Website von Bitcoin Dogs zu besuchen und 0DOG zu kaufen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.