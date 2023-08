Shiba Inu hat Anleger reich gemacht, aber dieser Coin könnte sogar um 100x steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwar fällt Shiba Inu heute um rund 2,5 % und kämpft nun mit dem wichtigen Support rund um die psychologisch wichtige Kursgrenze bei 0,000010 $. Dennoch ist SHIB langfristig ein Erfolg und kratzt aktuell sogar wieder an der Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen. Allein Coingecko zeigt seit dem Allzeithoch eine Rendite von 17,5 Millionen % an.

Doch eine neue 100x Entwicklung oder mehr wird es bei Shiba Inu wohl nicht geben. Dafür ist die Marktkapitalisierung mit über 6 Milliarden $ bereits zu hoch. Dennoch befinden sich Anleger weiterhin auf der Suche nach diesen einzigartigen Chancen, die bei Erfolg lebensverändernde Renditen bescheren können.

Nun startete mit Sonik (SONIK) ein neuer Krypto-Presale im Marktsegment der Meme-Coins, der dem öffentlichen Handelsstart einen kurzweiligen Presale voranstellt, der auf eine Hardcap von 2.098.547 $ abzielt. Könnte SONIK wirklich um 100x explodieren?

Mit der Bekanntheit von „Sonic“ möchte Sonik pumpen

Sonic the Hedgehog ist eine berühmte Videospielfigur, die von der japanischen Firma Sega entwickelt wurde. Sonic ist ein blauer Igel, der sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen kann. Er ist bekannt für seine roten Schuhe und seine Fähigkeit, sich zu einer Kugel zusammenzurollen, um Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden. Seit seiner Einführung im Jahr 1991 ist Sonic zu einem der bekanntesten und beliebtesten Charaktere in der Welt der Videospiele geworden und hat in zahlreichen Spielen, Fernsehserien und Filmen mitgewirkt.

SONIK ist nun eine neue Kryptowährung, die sich als Meme-Coin positionieren möchte und versucht, vom Hype um die berühmte Videospielfigur Sonic the Hedgehog zu profitieren. Die Entwickler von SONIK hoffen, dass die Kryptowährung in hoher Geschwindigkeit an Wert gewinnt, ähnlich wie die schnelle Bewegung der Spielfigur Sonic.

Die Grundzutat scheint stimmig. Schließlich basieren Meme-Coins häufig auf viralen Figuren, die bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad haben.

So bewirbt das Team SONIK bereits offensiv:

„$SONIK ist keine gewöhnliche Meme-Münze. Nein, dieser kleine Bastard ist ein schneller, rasender Wirbelwind, der andere im Staub zurücklässt. Manche sagen, es sei ein Igel, und wer sind wir, um zu widersprechen? Aber seien wir mal ehrlich, $SONIK könnte auch ein paar spitzfindige Bedürfnisse haben. Hey, niemand ist perfekt, oder?“

Meme-Coin mit Stake-to-Earn

Doch Sonik (SONIK) soll zwar ein Meme-Coin sein, möchte aber dennoch etwas mehr Anreize schaffen. So setzt der Meme-Coin auf Stake-to-Earn.

Nach dem Erwerb können Käufer sofort mit dem Stake-to-Earn-Verfahren beginnen. Dabei sind 40 % aller Token für Community-Belohnungen reserviert, die über einen Zeitraum von vier Jahren verteilt werden sollen. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels wurden bereits 325 Millionen SONIK-Token mit einer jährlichen Rendite (APY) von 7378 % gestaked. Natürlich wird diese Rate erheblich abnehmen, sobald mehr Inhaber ihre Token einbringen.

Sind Meme-Coins riskant? SONIK setzt auf Sicherheit & Fairness

Beim Investieren in Kryptowährungen sind Sicherheit und Fairness entscheidend, um finanzielle Verluste zu vermeiden. Die Tokenomics sollte transparent und ausgewogen sein, um Insider-Dumps und Rug-Pulls zu verhindern. Audits von Smart Contracts sind wichtig, um Sicherheitslücken zu identifizieren und Vertrauen zu schaffen. Eine faire Verteilung der Token und transparente Kommunikation minimieren das Risiko von Marktmanipulationen und schützen die Interessen der Anleger.

Das Team hinter Sonik möchte sich in dieser Hinsicht von vielen anderen Meme-Coins unterscheiden, die oft schnell auf dezentralen Börsen wie Uniswap gelistet werden und deren Smart Contracts erhebliche Sicherheitslücken aufweisen. Sonik hat seinen Smart Contract zur Überprüfung eingereicht, der offizielle Audit-Bericht wird zeitnah folgen. Zudem wurde ein fairer Vorverkauf durchgeführt, bei dem 50 % des gesamten Token-Angebots für den öffentlichen Verkauf bestimmt waren. Weitere 40 % der Token sind für Staking-Belohnungen vorgesehen, und die restlichen 10 % wurden für die Liquidität an Börsen reserviert. Das Team bekommt somit keine Token und es gab keinen privaten Vorverkauf.

SONIK will 100 Millionen $ Marktkapitalisierung – 25x Potenzial?

„Willkommen in der Welt von $SONIK, dem Krypto-Meme-Token, der blitzschnell ist und Sie schneller von 0 auf 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung bringen kann, als Sie „Igel“ sagen können!“

Das Ziel ist klar formuliert – der neue Meme-Coin SONIK soll eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen $ erreichen. Dies ist zuletzt sogar schon mit BALD fast einem unbekannten Meme-Coin gelungen, der einfach das englische Wort für „Glatze“ verwendet, ansonsten keinerlei Nutzen hatte und sogar für einen potenziellen Rug-Pull kritisiert wurde.

Wieso also sollte SONIK das Ziel nicht auch gelingen? Denn hier gibt es ein Audit, sodass die Sicherheit für einen Meme-Coin untypisch hoch ist. Zugleich winkt dank Stake-to-Earn sogar ein passives Einkommen durch Token-Rewards. Und seien wir mal ehrlich – die Viralität von „Sonic“ dürfte SONIK wohl auch helfen, obgleich dies natürlich keine Garantie für Gewinne ist. Doch die Grundzutaten für Erfolg scheinen vorhanden.

