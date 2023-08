Shiba Inu News: Shibarium wieder online - so reagiert der Kurs

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Shiba Inu steigt in den letzten 24 Stunden um rund 2 %. Zugleich gehörte der zweitwertvollste Meme-Coin der Welt, der sich zuletzt an der fundamentalen Weiterentwicklung versuchte, in den vergangenen Wochen zu den am meisten diskutierten Krypto-Projekten. Im Fokus der Anleger stand der Launch der Layer-2 Shibarium, der jedoch missglückte. Die Netzwerküberlastung sorgte für Funktionsprobleme bei der Bridge zum Ethereum-Netzwerk. Zwischenzeitlich konnten Nutzer Kryptowährungen im Wert von weit über eine Million US-Dollar nicht abheben.

Im Anschluss forcierten die Entwickler die Überarbeitung. Nun soll der Fehler behoben sein – die Shibarium-Bridge zum Ethereum-Netzwerk ist wieder online.

Shiba Inu Kurs heute: Markt unentschlossen, Volumen steigt an

In den letzten 24 Stunden stieg das Volumen bei SHIB um rund 50 % an. Zugleich notiert SHIB auch aktuell rund 2 % im Plus. Damit kann Shiba Inu die Wochenverluste ausgleichen und treibt die Konsolidierung voran. Denn nach dem missglückten Shibarium-Launch gab es eine deutliche Korrekturbewegung, die vorherige Rallye wurde abverkauft. Die letzte Tageskerze zeigt klar die Unentschlossenheit im Markt. Aktuell wissen Marktteilnehmer (noch) nicht, wie sie auf die weitere Entwicklung von Shiba Inu reagieren sollen.

Zukunftsträchtige Vision in einem umkämpften Marktumfeld

Shiba Inu hat kürzlich Shibarium eingeführt, eine eigene Layer-2-Skalierungslösung, die darauf abzielt, die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken. Die Einführung von Shibarium kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf an Layer-2-Lösungen in der Krypto-Welt evident ist. Mit steigenden Transaktionskosten und langsameren Geschwindigkeiten bei Ethereum suchen immer mehr Nutzer nach effizienteren Alternativen. Die Skalierung von Ethereum wird wohl zwangsläufig auch über Layer-2 erfolgen.

Die Vision hinter Shibarium ist zukunftsträchtig, da sie nicht nur die eigene Community von Shiba Inu anspricht, sondern auch das Potenzial hat, eine breitere Akzeptanz in der Krypto-Community zu finden. Allerdings ist das Marktumfeld für Layer-2-Lösungen extrem umkämpft, mit starken Konkurrenten wie Arbitrum, Polygon und Optimism, die bereits etablierte Lösungen anbieten.

Trotz der Konkurrenz könnte Shibarium durch die starke und engagierte Shiba Inu-Community einen Vorteil haben. Wenn es gelingt, eine benutzerfreundliche und effiziente Plattform zu schaffen, könnte sich Shibarium als ernstzunehmende Option im Layer-2-Raum etablieren. Die Kombination aus einer lebendigen Community und einer technisch soliden Lösung könnte Shibarium zu einem wichtigen Akteur in der Zukunft der Krypto-Skalierung machen. Bis es so weit ist, müssen Entwickler & Community jedoch noch einige Fragezeichen aus dem Weg räumen.

