Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) waren gestern - Diese beiden Meme-Coins haben 2023 schon deutlich höhere Gewinne gebracht

Auch wenn der Kryptomarkt in den letzten Tagen deutlich unter Druck steht, wurden in diesem Jahr schon erhebliche Gewinne gemacht. Der Bitcoin lag zwischenzeitlich schon mit mehr als 80 % im Plus, Solana mit mehr als 200 % und viele kleinere Cons haben ihren Wert vervielfacht. Die beiden Meme-Coins Shiba Inu und Dogecoin, die in den letzten Jahren aufgrund ihrer Kursexplosionen, die Anleger quasi über Nacht reich gemacht haben, in den Schlagzeilen waren, scheinen heuer aber nicht richtig in die Gänge zu kommen. Zwar wurden auch hier Gewinne in diesem Jahr erzielt, allerdings deutlich weniger als bei diesen beiden Meme-Coins, die 2023 die Nase vorn haben.

Wenn es passiert, passiert es schnell. Meme-Coins explodieren oft über Nacht und wer vorher investiert war, dürfte seinen Augen wohl nicht trauen, wenn er erfährt, dass ihm ein 100 Dollar Investment reich gemacht hat. Zugegeben, das passiert nicht alle Tage, aber beim DOGE und SHIB ist es durchaus einigen Menschen so ergangen. In diesem Jahr scheint allerdings die Luft etwas draußen zu sein und während viele Top Coins ihren Wert schon verdoppelt oder vervielfacht haben, sind die Gewinne bei den beiden größten Meme-Coins der Welt 2023 überschaubar. Zumindest bis jetzt.

Der Dogecoin-Kurs lag zum Jahreswechsel bei 0,07029 USD und liegt derzeit bei 0,08056 Dollar – ein Gewinn von knapp 15 %. Dennoch ist der DOGE aktuell die achtgrößte Kryptowährung der Welt. Und auch bei Shiba Inu (SHIB) ist es gelungen, sich nachhaltig einen Platz in den Top 20 zu sichern. Derzeit liegt der SHIB im Ranking der größten Kryptowährungen auf Platz 14. Der Kurs lag beim Jahreswechsel bei 0,000008087 Dollar und liegt derzeit bei 0,0000104 USD. Damit liegt der Gewinn mit knapp 30 % doppelt so hoch wie beim Dogecoin. Verglichen mit dem Tamadoge (TAMA) und dem Love Hate Inu (LHINU) ist das allerdings nichts.

Der Play 2 Earn Meme-Coin Tamadoge (TAMA) pumpt vor allem in der letzten Woche extrem, seit bekannt wurde, dass neben den 15 Kryptobörsen, die den Coin bisher handeln, nun auch noch eine der 5 größten Exchanges der Welt dazu kommt. Ab 27. April wird der TAMA auf einer der 5 größten Kryptobörsen zusätzlich gehandelt, wodurch Handelsvolumen und Bekanntheit nochmal deutlich steigen dürften. Es kommt, wie es kommen muss und der Preisanstieg lässt nicht lange auf sich warten. Allein in den letzten 24 Stunden steigt der TAMA um knapp 20 %.

Am 1. Jänner 2023 hat der TAMA-Kurs noch bei 0,0152 USD gelegen. Beim Verfassen dieses Artikels beläuft sich der Kurs auf 0,03246 Dollar, was bedeutet, dass der Meme-Coin in diesem Jahr bereits um mehr als 100 % gestiegen ist und den DOGE und den SHIB weit zurücklässt. Wenn man bedenkt, dass der Coin in den letzten Tagen mehrfach um 30 % gestiegen ist und das wahrscheinlich mindestens bis zum Listing an der Top 5 Kryptobörse so weitergeht, eher auch danach noch, könnte der Anstieg noch deutlich höher ausfallen und Investoren noch höhere Gewinne bringen. Bis zum Allzeithoch wären noch mehrere hundert Prozent Luft, weshalb sich der Einstieg so kurz vor dem Listing an einer Top 5 Exchange auf jeden Fall noch lohnen könnte.

Nicht nur der Tamadoge, der schon länger auf den Markt ist, hat es geschafft, die Meme-Giganten DOGE und SHIB in diesem Jahr outzuperformen, auch der Love Hate Inu (LHINU), der erst kurz vor dem Launch steht, hat für Investoren der ersten Vorverkaufsphase in diesem Jahr schon deutlich höhere Buchgewinne gebracht. Der Presale-Preis steigt hier in mehreren Stufen an und bringt für Investoren, die rechtzeitig einsteigen, schon bis zum Handelsstart hohe nominale Renditen, die nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen können.

Während Investoren der ersten Stufe bis zum Handelsstart schon einen Buchgewinn von mehr als 80 % erzielen können, ist der Preis auch jetzt, nachdem schon über 5,5 Millionen Dollar im Presale zusammengekommen sind, noch lange nicht auf seinem höchsten Stand und ermöglicht auch für alle, die jetzt noch investieren, einen Buchgewinn von 16 %. Dieser ergibt sich nur aus der Preisdifferenz des aktuellen Presale-Preises von 0,000125 USDT und dem Startpreis an den Exchanges von 0,000145 USDT.

Erst wenn der $LHINU-Token dann nach dem Ablauf des Vorverkaufs an den Kryptobörsen gehandelt wird, wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt und unterliegt den natürlichen Schwankungen. Das bedeutet, dass sich der Preis dann noch in beide Richtungen sprunghaft ändern kann und Investoren, die bereits im Presale einsteigen, noch deutlich höhere Gewinne erzielen könnten, die zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führen könnten. Die Tatsache, dass Love Hate Inu bereits im Presale innerhalb kürzester Zeit knapp 5,5 Millionen Dollar eingebracht hat, deutet zumindest darauf hin, dass es hier nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

