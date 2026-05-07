SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

SHIB-Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Engagement verlieren können.

Am 25.06.2025 notierte SHIBA INU bei 0,000012 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 861.326.442,72 SHIBA INU. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.652,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,48 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net