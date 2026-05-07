DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -0,7%Nas25.382 +0,1%Bitcoin52.628 +0,1%Euro1,1388 +0,1%Öl72,12 -3,6%Gold4.076 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SHIB-Performance

SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

26.06.26 19:43 Uhr
SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 0,41%
Charts|News

Am 25.06.2025 notierte SHIBA INU bei 0,000012 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 861.326.442,72 SHIBA INU. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.652,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,48 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com