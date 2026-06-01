SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in SHIBA INU Anlegern gebracht.
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SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.714.285,71 SHIB im Depot. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,00 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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