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SHIB-Investition

SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

19.06.26 19:43 Uhr
SHIBA INU: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD -0,0000 USD -0,39%
Charts|News

SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35.714.285,71 SHIB im Depot. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 83,00 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000005 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com