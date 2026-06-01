SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

Rentabler SHIB-Einstieg?

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 357.142.857,14 SHIBA INU. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.767,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,32 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 05.06.2026 bei 0,000005 USD. Am 21.07.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net