DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -4,4%Nas26.046 -2,9%Bitcoin52.979 -3,6%Euro1,1523 -0,8%Öl92,95 -2,5%Gold4.344 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentabler SHIB-Einstieg?

SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

05.06.26 19:43 Uhr
SHIBA INU: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD -0,0000 USD -7,08%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000028 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 357.142.857,14 SHIBA INU. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.767,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,32 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 05.06.2026 bei 0,000005 USD. Am 21.07.2025 stieg SHIBA INU auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com