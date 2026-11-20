Langfristige Investition

Bei einem frühen SHIBA INU-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Bei 0,000009 USD erreichte SHIBA INU am 05.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 5 Jahren war ein SHIBA INU 0,000042 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in SHIB investiert hat, hat nun 238.095.238,10 SHIBA INU im Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 19.11.2026 gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 900,00 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 91,00 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SHIB/USD

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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