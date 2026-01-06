SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Kryptowährungen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHIBA INU-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000014 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 69.881.201,96 SHIBA INU im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 28.05.2026 auf 0,000005 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 374,56 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -62,54 Prozent.

Am 08.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,000016 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net