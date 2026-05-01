SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SHIB-Investmentbeispiel

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SHIBA INU Anlegern gebracht.

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.714.285,71 SHIB-Coins Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000006 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,93 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 223,93 USD entspricht einer negativen Performance von 77,61 Prozent.

Am 08.03.2026 erreichte SHIB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net