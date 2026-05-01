SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnender SHIB-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einer frühen SHIBA INU-Investition verlieren können.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.571.428,57 SHIB im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 21.05.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000006 USD 20,86 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,14 Prozent.

Bei 0,000005 USD erreichte die Kryptowährung am 08.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net