SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Vor Jahren SHIBA INU gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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SHIBA INU notierte am 26.10.2021 bei 0,000047 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.276.595,74 SHIBA INU in seinem Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000005 USD), wäre die Investition nun 105,11 USD wert. Damit wäre das Investment 89,49 Prozent weniger wert.
Am 16.07.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000011 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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