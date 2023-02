Shiba Inu steigt 5,87 % in 24 Stunden - 2 alternative Coins bieten größeres Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Shiba Inu steigt heute nach Angaben von Coinmarketcap um 5,87 % innerhalb von 24 Stunden, nachdem der Memecoin seit Jahresbeginn bereits eine Rallye von 86,39 % hingelegt hat. In derselben Zeit nahm ebenfalls das Handelsvolumen von 58,95 Mio. US-Dollar auf 1,6 Mrd. US-Dollar um über 2.614 % zu. Was genau hinter dem mit Abstand zweitgrößten Memecoin steckt, welche Coins bei dem Projekt sonst noch von Bedeutung sind und welche Shiba-Inu-Alternativen es gibt, stellt nun der folgende Beitrag vor.

Was ist Shiba Inu

Bei Shiba Inu handelt es sich um einen Memecoin, welcher eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen anbietet. Diese Bereiche umfassen Tokenhandel, Asset-Verwahrung, Gaming, NFTs, und Metaversum. Zudem ist das Projekt auch anderweitig tätig.

Denn Shiba Inu ist bereits durch einige gemeinnützige Tätigkeiten öffentlich aufgefallen. So wurde von Vitalik Buterin die größte Spende mit Kryptowährungen in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar an den indischen Covid-Hilfsfonds sowie weitere Wohltätigkeitsorganisationen getätigt. Zudem wurden Studenten auch bei ihren Studien bezüglich künstlicher Intelligenz unterstützt.

Bis jetzt kommt Shiba Inu bereits auf mehr als 3,172 Mio. Investoren auf der ganzen Welt. In den Höchstzeiten war Shiba Inu auf Google die global am dritthäufigsten gesuchte Kryptowährung. Auf Twitter kommt allein das eine Profil für den Shibtoken derzeit auf 3,6 Mio. Follower. Wobei es bereits länger bestehende Projekte sogar in kürzerer Zeit übertroffen hat.

Zudem hat der Coin eine enorme Verbreitung erreicht und ist auf über 135 Kryptobörsen und anderen Brokern handelbar. Über dies erreichte das Projekt auch eine große Aufmerksamkeit in einigen der wichtigsten Medien.

Unterschiedliche Angebote von Shiba Inu

Seit der Gründung von Shiba Inu im August 2020 hat der Coin eine große Anzahl unterschiedlicher Projekte entwickelt. Welche es sind und worum es sich bei ihnen handelt, wird im Folgenden einmal näher dargelegt:

ShibaSwap

Hinter ShibaSwap verbirgt sich ein eigener Handelsplatz von Shiba Inu. Dabei soll die DEX (dezentrale Kryptobörse) den Nutzern einen sicheren Ort zum Handel bereitstellen. Außerdem wird auf ihr auch Liquidity Farming angeboten. Die DEX soll dabei die zentrale Säule des Ökosystems darstellen.

Shibarium

Das Shibarium ist eine Layer-2-Blockchain, welche die Transaktionsgeschwindigkeit und die Kosten reduzieren und die Privatsphäre verbessern soll. Denn die Token SHIB, LEASH und BONE verwenden die Ethereum-Blockchain. Zudem kann durch die eigene Layer-2 auch der Arbeitsumgebung für die Entwicklung verbessert werden. Sie wurde dabei insbesondere für Metaverse, Web3-Innovationen und Gaming erschaffen.

Shiba Inu Games

Aufgrund der Wünsche der Shiba-Inu-Community wurde eine Tochtergesellschaft gegründet, welche sich mit der Entwicklung von eigenen Kryptogames auseinandersetzt. Durch das Unternehmen können auch leichter Partnerschaften aufgebaut werden, wie im Falle der Zusammenarbeit mit PlaySide Studios. Dies hat bereits mit AR-Spielen Erfahrungen und mit unter anderem Walt Disney Studios zusammengearbeitet. Das erste Spiel ist Shiba Eternity, welches ein über Mobilgeräte nutzbares Kartenspiel ist. Das Spiel erzielt über 100.000 Downloads in den App-Stores und hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 Sternen.

Shiboshis

Die Shiboshi sind eine Kollektion aus 10.000 NFTs, welche seit dem 14. Oktober verfügbar sind und bereits nach 34 Minuten ausverkauft waren. Sie konnten nur mit LEASH-Token erhalten werden. Mit ihnen bekommt man auch die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit dem Team von Shiba Inu sowie dessen Partner zu treten. Zudem ist man mit für privilegierte Informationen über SHIBOSHI-bezogenen Entwicklungen und anstehende NFT- und Spiel-Veröffentlichungen berechtigt. Außerdem soll das Shiboshi Spiel den Haltern die Möglichkeit geben, die NFTs im strategischen Gameplay zu nutzen, wobei ihre Eigenschaften Vorteil beiten.

SHIB: The Metaverse

Shiba Inu plant auch ein eigenes Metaverse, wobei sie es als eine virtuelle Welt bezeichnen, in welcher Menschen und Avatare interagieren, welche die Realität nachbildet. Innerhalb dessen können Bilder und Logos den Landparzellen hinzugefügt werden. Für die Änderungen des Grundstücks werden die Gebühren in SHIB jedes Mal verbrannt. Außerdem lassen sich in dem Metaversum auch HUBs pachten, welche durch die Antragsstellung bei einem Teammitglied von Shiba Inu bezogen werden können. Derzeit arbeitet das Team auch an einer Vereinbarung mit einem AAA-Gamestudi-Entwickler.

4 verschiedene Token von Shiba Inu

Das Ökosystem von Shiba Inu nutzt gleich 4 unterschiedliche Token für verschiedene Anwendungsgebiete und mit besonderen Eigenschaften:

Der $SHIB ist der wichtigste Token des Ökosystems, welcher DeFi mit einer von der Community verwalteten Kryptowährung kombiniert sowie mittlerweile schon in hunderten Orten zur Zahlung verwendet werden kann.

Der $LEASH ist einer besonderer Loyalitäts-Token für Unterstützer des Ökosystems. Mit ihm erhalten die Nutzer exklusive Vergünstigungen und Zugänge. Jedoch wurden sie auf lediglich 107.646 Token limitiert. Beispielsweise wurden $BONE-Belohnungen für Liquiditätsanbieter auf ShibaSwap, exklusive Zugänge zur Shiboshi-NFT-Prägung und frühe Zugriffe für den Landverkauf des Metaverse von Shiba Inu ermöglicht.

Bei $BONE handelt es sich um den Governance-Token mit einer Gesamtversorgung von 250 Mio. Token. Mit ihnen kann an den Abstimmungen der DAO teilgenommen werden. Überdies ist er auch für das Layer-2-Netwerk Shibarium der Gas-Token, wobei das Netzwerk wesentlich schneller und günstiger sein soll als Ethereum.

Ebenso soll bald auch $TREAT hinzukommen, wobei noch keine näheren Informationen darüber bekannt sind.

Meta Masters Guild – P2E-Mobilegame-Plattform

Eine Alternative zu Shiba Inu ist die neue GameFi-Plattform von Meta Master Guild. Sie entwickelt primär Mobilegames, welche auch im Browser spielbar sind. Allerdings veröffentlichen ebenso andere Gamestudios ihre Titel auf der Plattform, sodass Ressourcen wie Geld und Zeit bei der Skalierung eingespart werden können. Somit kann es seine Chance potenzieren und das Risiko durch die Diversifikation verringern. Die Games sollen dabei für die Community entwickelt werden, wobei diese über Abstimmungen der DAO über die Spielentwicklungen entscheidet. Zudem sollen auch diverse Investitionsmöglichkeiten geboten werden, über welche die Nutzer an den Erfolgen der Games stärker beteiligt werden.

Derzeit befinden sich die Token noch im Presale mit einem aktuellen Verkaufspreis von 0,019 USDT. Der Vorverkauf soll noch über zwei weitere Phasen abgewickelt werden, innerhalb derer der Preis auf 0,023 USDT angehoben wird. Somit erhalten die Anleger vom jetzigen Zeitpunkt bis zum 23. März noch planbare Buchgewinne in Höhe 21 %.

Tamadoge – P2E-Gelegenheitsspiel-Plattform und AR-Haustiere

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt ein anderer Memecoin mit echten Anwendungsfällen. So bietet Tamadoge eine Spielhalle mit verschiedenen P2E-Gelegenheitsspielen sowie virtuelle Haustiere, vergleichbar mit Tamagotchis, welche gepflegt und trainiert werden, um höhere Belohnungen zu verdienen. Als Spielplattform bietet sie dabei ein größeres Sortiment an Spielen an, welches kontinuierlich erweitert werden soll, bis sie sich zu einer der führenden Web3-Gamingplattformen entwickelt hat. Kürzlich hat Tamadoge, als einer der größten Memecoins, Jon Bishop als neuen CEO ernannt, welche umfangreiche Erfahrungen von Unternehmen wie eBay, PayPal, Coda, Outright Games und Huobi Global mitbringt.

Tamadoge konnte mit dem positiven Newsflow um die Spielplattform sowie den neuen CEO Jon Bishop seit Jahresbeginn eine Rallye von 44,67 % hinlegen. Durch die Veröffentlichung der weiteren geplanten Gelegenheitsspiele sowie die Hauptanwendung sind zudem noch weitere Kursanstiege möglich.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.