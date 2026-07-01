SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Investition unter der Lupe

Bei einem frühen SHIBA INU-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000012 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 80.710.250,20 SHIB im Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 345,44 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 65,46 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 28.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net