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Investition unter der Lupe

SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

10.07.26 19:43 Uhr
SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

Bei einem frühen SHIBA INU-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 1,95%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000012 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 80.710.250,20 SHIB im Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000004 USD), wäre das Investment nun 345,44 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 65,46 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 28.06.2026 erreicht. Am 21.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com