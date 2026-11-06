SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Investition unter der Lupe

06.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen SHIBA INU-Investment verlieren können.

Bei 0,000004 USD erreichte SHIB am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000010 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Gestern vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0,000050 USD. Bei einer SHIB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.000.000,00 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 05.11.2026 gerechnet (0,000005 USD), wäre das Investment nun 9,000 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 91,00 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SHIB/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SHIB/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung