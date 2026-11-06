SHIBA INU: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen SHIBA INU-Investment verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0,000050 USD. Bei einer SHIB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.000.000,00 SHIBA INU in seinem Depot. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 05.11.2026 gerechnet (0,000005 USD), wäre das Investment nun 9,000 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 91,00 Prozent.
Bei 0,000004 USD erreichte SHIB am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU liegt derzeit bei 0,000010 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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