SHIBA INU: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investition in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 05.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000009 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000009 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 105.374.077,98 SHIB-Coins Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000004 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 459,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,06 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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