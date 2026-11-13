DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,15 -3,2%Nas 25.152 -0,8%Bitcoin 62.404 -3,3%Euro 1,1027 -0,3%Öl 95,8 -0,0%Gold 3.881 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investmentbeispiel

SHIBA INU: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

SHIBA INU: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in SHIBA INU hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD -0.99 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000009 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 105.374.077,98 SHIB-Coins Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000004 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 459,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,06 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.07.2026 erreicht und liegt bei 0,000004 USD. Am 05.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000009 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.