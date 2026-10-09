SHIBA INU: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

SHIB-Performance im Fokus

09.10.26 19:43 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in SHIBA INU gebracht.

Am 16.07.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,000011 USD und wurde am 13.10.2025 erreicht.

Am 20.10.2021 notierte SHIBA INU bei 0,000028 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 357.142.857,14 SHIB-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 1.896,43 USD, da SHIBA INU am 08.10.2026 0,000005 USD wert war. Mit einer Performance von -81,04 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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