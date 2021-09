Siemens: Ausbruch aus Range deutet auf Trendfortsetzung

Unter der Führung der Siemens-Aktie ist der DAX mit viel Schwung in die neue Woche gestartet. Damit rückt das Rekordhoch bei 16.030 Punkten wieder näher ins Visier. Zwar gibt es in Deutschland, anders als in den USA, keine nicht so viele Technologieaktien, hierzulande versteht sich aber der Siemens-Konzern aus dem DAX immer mehr als solcher – spätestens nach der Abspaltung der Energie-Sparte. Die Pläne des Vorstands, die Bewertung dadurch zu erhöhen, scheint zu funktionieren.

