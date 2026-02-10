DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.951 +0,2%Euro1,1912 +0,1%Öl69,29 +0,3%Gold5.047 +0,4%
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus

11.02.26 03:15 Uhr
Während Silber kürzlich neue Rekorde feierte, warnte der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff in diesem Zusammenhang vor einem dramatischen Absturz der Ur-Kryptowährung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch