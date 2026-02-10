Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
11.02.26 03:15 Uhr
Während Silber kürzlich neue Rekorde feierte, warnte der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff in diesem Zusammenhang vor einem dramatischen Absturz der Ur-Kryptowährung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch