Sind 🗺️ Lithium Aktien 📊 ein gutes Investment? Gelingt die 🚗 Verkehrswende trotz hoher Preise?

Der Aktienmarkt als Ganzes schwächelt seit der Inflation und dem Abrutschen in eine Rezession. Tech-Aktien hat es besonders hart getroffen, in der Branche werden viele Mitarbeiter entlassen. Microsoft löst das komplette Metaverse Team auf und entlässt alle vor gerade einmal vier Monaten eingestellten 100 Mitarbeiter des Projektes „Bonsai“.

Vodafone folgte mit rund 1.600 entlassenen Beschäftigten und Anfang März wurden bei Meta bereits tausende Mitarbeiter entlassen. Doch nicht alle Branchen sind vom Stellenabbau oder der Rezession gleichermaßen betroffen.

Lithium ist das leichteste Metall der Welt

Aufgrund seiner hohen Reaktivität kommt es nicht elementar vor

1 kg Lithium aus China kostet am Spot Market heute ca. 34 USD

Rohstoff Lithiumkarbonat wird für Akkus benötigt

Erhöhte Nachfrage nach Lithium zur Elektrifizierung von Fahrzeugen

Warum steigt der Preis fĂĽr Lithium?

Experten gehen von einer dauerhaften Knappheit von Lithium aus, da die derzeitigen Bergwerke die Nachfrage nicht bedienen können. Der Bau neuer Lithiumbergwerke benötigt aber eine durchschnittliche Planungs- und Bauphase von 5 bis 10 Jahren. Zwischen 2018 und 2020 rauschten die Preise für Lithiumcarbonat zunächst in den Keller. Seitdem ist jedoch die steigende Nachfrage und das knappe Angebot am Preischart auszumachen.

Rohstoffpreise wie fĂĽr Lithiumcarbonat unterliegen verschiedenen EinflĂĽssen, darunter diese:

Verbrennermotoren sollen von den Straßen verschwinden. Das soll und wird logischerweise die Nachfrage nach E-Autos und Fahrzeugen mit E-Fuels steigen lassen. Gemäß dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage dürften also die Preise so lange weiter steigen, bis ausreichend Marktteilnehmer kein Lithium mehr benötigen, beispielsweise durch Einstellung der Produktion oder der Verschiebung von Lieferterminen in die Zukunft.

Steigen genug Markteilnehmer aus, weil sie sich beispielsweise bei niedrigen Preisen in der Vergangenheit mit ausreichend Lithium versorgt hatten, könnte ebenfalls der Preis nachgeben. Es ist allerding eher wahrscheinlich, dass für jeden Marktteilnehmer der wegfällt, mindestens ein neuer am Markt erscheint. Durch die von der Regierung beschlossenen Regeln zur Verkehrswende werden neue Dienstleister und Produkte benötigt.

Steigt die Nachfrage nach Natrium-Ionen-Akkus, könnte der Lithium Preis ebenfalls nachgeben. Die haben jedoch nicht dieselbe lange Lebensdauer wie Lithium-Ionen-Batterien, weshalb die Nachfrage nach ihnen nur bedingt steigen dürfte. Außerdem benötigen sie viel mehr Platz als Lithium-Ionen-Batterien, um die gleiche Menge Energie zu speichern, da ihre Energiedichte geringer ist. Ein weiterer Nachteil der günstigeren Natrium-Ionen-Batterien ist die Tatsache, dass sich ioneneinleitende Flüssigkeit im Inneren der Batteriezelle sammeln kann, was zu Verlusten der Speicherkapazität führt und die Effizienz nachteilig beeinflusst.

Der Markt muss sich möglicherweise auf eine Phase steigender Preise für Batteriezellen einstellen – ein neues Phänomen für eine Branche, die gewohnt ist, von Jahr zu Jahr sinkende Preise zu erwarten“, sagte auch Simon Moores, der Geschäftsführer des Informationsdienstleisters Benchmark Mineral Intelligence (BMI). Quelle

Die wichtigsten Fragen zu Lithium

Was ist Lithium?

Das leichteste Metall auf der Erde ist Lithium, ein chemisches Element mit dem Symbol Li. Unter Standardbedingungen hat Lithium die kleinste Dichte unter den festen Elementen. Der Rohstoff kommt relativ häufig auf der Erde vor, jedoch meist nur in sehr niedrigen Konzentrationen. An der Erdkruste hat es laut Forschern einen Anteil von 0,006 Prozent.

Seit vielen Jahren ist das Batteriesegment das wichtigste Einsatzfeld von Lithium, wodurch der weltweite Bedarf steigt. Derzeit werden rund 74 % des weltweiten Lithiums für die Herstellung von Batterien benötigt. Auf Platz 2 liegt Keramik mit 14 %

WofĂĽr wird Lithium verwendet?

Lithium kommt in Batterien von mobilen Geräten und vor allem in Elektroautos zum Einsatz. China und die westlichen Industrienationen elektrifizieren massiv ihren Verkehr, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern und das Klima zu schützen. Rund 94 % der CO₂-Emissionen stamme aus dem Verkehr, für 59 % davon sind Benzin- und Diesel-Pkw verantwortlich, so EnBW.

Umso mehr Reichweite ein Fahrzeug, dass mit Strom fahrt, haben soll, umso mehr Ladekapazität muss seine Batterie haben. An der Verwendung von Lithium als Ladungsträger in Batterien führt offenbar bisher kein Weg vorbei, denn die hohe Energiedichte und die lange Lebensdauer sind im Vergleich zu Alternativen einzigartig.

Gibt es keine Alternativen zu Lithium?

Als einziger potenzieller Ladungsträger kommt nach derzeitigem Stand nur Magnesium in fage. In der Batterie der Zukunft könnten auch Feststoffe die bisherigen Elektrolyt-Lösungen ersetzen, so EnBW weiter.

Feststoffbatterien auf Basis von polymeren Festelektrolyten funktionieren zwar, aber sie sind noch nicht im groĂźen MaĂźstab einsetzbar. Grund dafĂĽr sind einige Limitationen wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie nur funktionieren, wenn man sie auch heizt.

Lithium-Akkus können bezogen auf das Volumen und die Masse dreimal mehr Strom speichern als Bleiakkus, so der Spiegel online. Es gab in den letzten Jahren zwar große Fortschritte bei der Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien, aber das Potenzial ist weitestgehend ausgeschöpft. Andererseits fehlt es aber an echten Alternativen auf dem Batteriemarkt. Und auch die angepriesenen Festkörperbatterien brauchen Lithium.

Denn der Bedarf wird explodieren – die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen allein für die Elektromobilität steigt bis 2030 um den Faktor 20 bis 40, erwartet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Quelle

Sollten Anleger jetzt Lithium Aktien kaufen?

Auch 2023 gelten Lithium Aktien für viele Experten als Geheimtipp. Das liegt auch daran, dass Deutschland seinen Bedarf an Lithium bisher vollständig über Importe deckt und das bei steigender Nachfrage. Lithium-Ionen-Batterien sind die Ladeträger der Stunde und dürften es auch noch lange bleiben.

Chemie-Nobelpreisträger Michal Stanley Wittingham, dem entscheidende Beiträge zur Erforschung von Lithiumbatterien zuzuschreiben sind, rechnet damit, dass Lithium noch mindestens weitere zehn Jahre unverzichtbar für die Herstellung von wirtschaftlichen, langlebigen Akkus bleibt, berichtet EnBW.

Der globale Bedarf an Lithium soll Prognosen zufolge weiter steigen. Bis mindestens 2028 sind gigantische Mengen des Rohstoffs notwendig. Das liegt vorwiegend an der Verkehrswende, aber auch stationäre Stromspeicher kommen nicht ohne Lithium-Ionen-Akkus aus, um den Strom von Wind- und Solarparks beim Überangebot zwischenzuspeichern.

Lithium-Aktien stehen derzeit weniger unter Druck durch Rezession und Inflation. Vielmehr wird ihr Kurs von der steigenden Nachfrage und gesetzlichen Vorgaben geprägt.

FĂĽr Anleger, die nicht in Rohstoffe investieren wollen

Die Kapitalmärkte rund um den Globus sind nicht nur von den steigenden Kursen bei Rohstoffen geprägt. Es gibt auch andere, ebenso wichtige, Themen wie beispielsweise das Recycling von Rohstoffen. Auch hier ergeben sich derzeit interessante Investmentoptionen für Anfänger und Fortgeschrittene. Im Zentrum von Ecoterra steht das verstärkte Belohnen für das Recycling von wertvollen Rohstoffen. Das Projekt nutzt dafür die Blockchain Technologie.

Ecoterra richtet sich an verschiedene Zielgruppen und vereint diese auf einer Plattform und mit einem Geschäftsmodell.

Privatanleger können Ecoterra unterstützen, in dem sie den Utility-Token im Vorverkauf zu sehr günstigen Konditionen kaufen. Das Geld fließt in die weitere Entwicklung und den Ausbau der Plattform. Benutzer können mit jedem Pfandbon, der über die Ecoterra App geladen wird, Belohnungen in Form von NFT erhalten. Diese stellen CO₂-Zertifikate dar und werden dringend von der Industrie benötigt, wenn die Betriebe mehr Treibhausgase in die Umwelt entlassen wollen, als ihnen durch die Regierung zugesprochen wurde. Prosumer sind einerseits Verbraucher von Strom aus erneuerbaren Energien, aber gleichzeitig auch Erzeuger der umweltfreundlichen Energie aus Sonne oder Wind. Sie speisen überschüssigen Strom ins lokale Netz ein und können mit der Abrechnung über die Ecoterra App ebenfalls Krypto-Belohnungen erhalten. Recyclingbetriebe erhalten mit Ecoterra ein Konzept an die Hand, was ihr bestehendes Geschäftsmodell erweitert und neue Zielgruppen erschließt. Unabhängig davon, ob die bestehenden Kunden mehr Rohstoffe zum Recycling bei ihnen abgegeben oder ein Betrieb seine bisherigen Dienstleistungen um das Recycling erweitern möchte, ist die Ecoterra Plattform genau das Richtige.

Fazit: Egal, ob Sie in seltene Erden wie Lithium oder in das Recycling von Rohstoffen investieren, bei beiden Formen steht der Klimaschutz im Vordergrund. Während Lithium für die Batterien von Elektroautos benötigt wird, ist das Recycling wichtig, um Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Um Ihr Portfolio robuster zu machen, ist wahrscheinlich die Investition in beide Formen geeignet. Wie immer gilt aber auch hier: Do your own research!

