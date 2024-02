SMOG: Der größte Airdrop aller Zeiten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Erst kürzlich hat das Team von SMOG sein großes Vorhaben veröffentlicht und sorgte damit direkt von Beginn an für einen großen Hype in der Kryptoszene. Klappt das Vorhaben, dann wird die noch junge Kryptowährung für immer in die Geschichtsbücher eingehen und sogar den spektakulären Meme-Coin BONK um Längen übertreffen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf alle Details zu werfen, die SMOG derart potenzialreich gestalten und für große Beliebtheit sorgen.

Der größte Airdrop in der Krypto-Geschichte

Die Ziele sind klar abgesteckt, denn das Team hinter SMOG möchte den größten Airdrop auf der Solana-Blockchain initiieren, den es jemals in der Kryptogeschichte gegeben hat. Gelingt das Vorhaben, dann wird SMOG auch den Meme-Coin BONK übertreffen, der im vergangenen Jahr für ordentlich Rendite in den Portfolios gesorgt hat. Innerhalb von nur wenigen Wochen hat es BONK auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar gebracht und damit einen regelrechten Hype rund um Solana selbst ausgelöst. Solana stieg dadurch von rund 20 US-Dollar auf über 120 US-Dollar an. Bemerkenswert daran ist zudem, dass die Marktkapitalisierung von BONK noch immer oberhalb von 800 Millionen US-Dollar liegt.

Damit das Vorhaben gelingt und SMOG tatsächlich zum größten Solana-Airdrop aller Zeiten aufsteigt, nimmt das Gründerteam die Community in den Fokus. Genau das ist es auch, was einen Meme-Coin zum Erfolg werden lässt oder nicht: eine starke und treue Community. Im Vordergrund steht dabei ein ausgeklügeltes Konzept im Bereich des Marketings sowie der langfristigen Bindung von Investoren, welches in einer umfassenden Roadmap eingearbeitet ist. Darüber hinaus setzt SMOG als Meme-Figur auf einen Drachen in einer brennenden Hölle, wie zu Entstehungszeiten der Erde. Damit erinnert SMOG stark an “Herr der Ringe”, wodurch eine große Beliebtheit und Community förmlich vorprogrammiert ist.

110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und kein Ende in Sicht

Bereits nach nur wenigen Tagen hat SMOG eine verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit notiert der Meme-Coin auf Platz 496 aller Kryptowährungen, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Dabei gilt es anzufügen, dass die Investoren, die bereits zu Beginn investiert haben, eine Rendite von mehr als Faktor 20 erzielt haben, die stetig zunimmt. Für Rückenwind sorgt neben dem umfassenden Marketing auch die Tatsache, dass China in das Jahr des Drachen startet. Einen besseren Zeitpunkt für den Start hätte das Team von SMOG kaum wählen können. Doch nun ein Blick darauf, welche Einzelheiten das Gründerteam im Detail geplant hat und wie die Aufteilung der verfügbaren Meme-Coins erfolgt.

Die Tokenisierung und Roadmap von SMOG im Detail

Damit der Airdrop ein voller Erfolg wird, sind genau 50 Prozent des verfügbaren Angebots an SMOG-Tokens rein für Marketingzwecke reserviert. Dazu gehören insbesondere Platzierungen auf News-Seiten, welche eine hohe Reichweite besitzen. Die Höhe von 50 Prozent des verfügbaren Angebots zeigt dabei eindeutig, welchen Stellenwert das Marketing hat und wie wichtig es für den Erfolg ist. Die verschiedenen Marketingmaßnahmen sollen in einem ausgewogenen Mix über die kommenden Monate und Jahre umgesetzt werden. Mit steigender Bekanntheit und Anstieg des Kurses ist ebenfalls zu erwarten, dass SMOG auch unabhängig von eigens initiierten Marketingmaßnahmen organisch schnell an Reichweite gewinnt.

Weitere 35 Prozent der zur Verfügung stehenden Liquidität sind für den eigentlichen Airdrop reserviert, der bereits im vollen Gange ist und aller Voraussicht nach bei vielen Investoren für eine hohe Rendite im Portfolio sorgen wird. Die restlichen 15 Prozent sind für die Listungen an zentralen und dezentralen Börsen vorgesehen. In diesem Zusammenhang verfolgt SMOG einen Multi-Chain-Ansatz, wodurch die Reichweite und Akzeptanz nochmals deutlich gesteigert werden soll. Damit ist es auch möglich, die begehrten SMOG-Tokens in der Zukunft mittels Ethereum zu erwerben, anstatt nur mit Solana.

Meist ist es jedoch bei Meme-Coins nur ein kurzfristiger Hype, der schnell wieder abklingt. Davon will sich das SMOG-Team jedoch vollkommen distanzieren und möchte eine langfristige Wertsteigerung und Konstanz erzielen. Dabei stehen drei entscheidende Maßnahmen im Vordergrund. Einerseits sollen Burn-Events stattfinden, womit die im Umlauf befindliche Anzahl an SMOG-Tokens stetig reduziert und der Kurs damit gestützt wird. Darüber hinaus ermöglicht SMOG bereits in der Frühphase ein Staking der Meme-Coins, dessen Rendite bis zu 42 Prozent reichen soll. Zwar ist zu erwarten, dass die Rendite mit steigender Nachfrage abnehmen wird, dennoch sind langfristige Renditen im zweistelligen Prozentbereich sehr realistisch.

So viel Potenzial steckt in SMOG

Wie bereits unschwer zu erkennen ist, ist das Potenzial, welches sich noch in SMOG befindet, enorm hoch. Kein Wunder, dass Prognosen bis hin zu Faktor 100 reichen. Schafft es SMOG, die Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar zu übertreffen, dann bedeutet das mindestens eine Rendite von 1.360 Prozent. Ein Investment von nur 100 Euro würde sich innerhalb kürzester Zeit auf 1.360 Euro und darüber hinaus entwickeln. Einer der in der Zukunft entscheidenden Faktoren wird vor allem die Listung an den großen Kryptobörsen sein, wie beispielsweise KuCoin und Binance. Von Beginn dieses Moments an ist ein großer Kapitalzufluss quasi vorprogrammiert. Doch über welchen Weg kann der potenzialreiche Meme-Coin erworben werden?

Derzeit können die SMOG-Coins über Jupiter DEX oder Birdeye gekauft werden. Damit der Kauf komfortabel und einfach wie nur möglich ist, wurde eine Funktion auf der SMOG-Website integriert, wodurch der Kauf mit nur wenigen Klicks vollzogen werden kann. Ein Kauf durch Metamask, was bei vielen Investoren sehr beliebt ist, wird dadurch beispielsweise ermöglicht. Als Alternative stehen diverse weitere Wallets zur Verfügung, wie das Coinbase-Wallet oder das Zerion-Wallet. Darüber hinaus sind alle wichtigen Fakten zu SMOG nochmals übersichtlich und einfach verständlich zusammengefasst.

