SMOG: Der größte Airdrop aller Zeiten 

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kaum ein Vorhaben ist ambitionierter, als das, was sich das Gründerteam von SMOG selbst gesteckt hat: den größten Airdrop aller Zeiten auf der Solana-Blockchain in die Realität umsetzen. Erst vor wenigen Wochen ist der Startschuss von SMOG gefallen und konnte seitdem bereits eine Vielzahl von Anlegern und Investoren anlocken. Doch wie realistisch ist das Vorhaben und was könnten die erfolgsentscheidenden Faktoren sein?

SMOG: Ein Meme-Coin mit großem Potenzial

Bereits der erste Blick lässt erahnen, wohin die Reise geht. Mit SMOG launcht das Projektteam einen brandneuen Meme-Coin, der für großes Aufsehen sorgt, alleine schon durch die Meme-Figur. Als zentrale Meme-Figur fungiert ein furchteinflößender Drache, der Feuer spuckt, in einer Umgebung, die stark an die Erfolgsreihe “Herr der Ringe” erinnert. Insbesondere das Aufsehen und die Bindung der Investoren und Anleger zur Meme-Figur ist ein entscheidender Erfolgsfaktor auf dem Weg zum größten Solana-Airdrop aller Zeiten. Die technische Grundlage des Tokens bildet die leistungsstarke Solana-Blockchain. Doch was bedeutet eigentlich, den größten Airdrop zu initiieren.

In den letzten Monaten gab es eine Vielzahl an Meme-Coins, die auf der Solana-Blockchain basieren und gleichzeitig zu den Top-Performern gehörten. WEN, POU und PENG sind dafür nur einige wenige Beispiele, doch der erfolgreichste von ihnen war BONK. Am Anfang dieses Monats erreichte der Meme-Coin eine Marktkapitalisierung von fast 2,9 Milliarden US-Dollar, nachdem er erst Mitte letzten Jahres sein Debüt gefeiert hatte. Blick man in diesem Zusammenhang auf die Performance im Jahre 2023, dann liegt diese bei einem Faktor von rund 130. Mit solch einer starken Rendite sucht der Meme-Coin seinesgleichen. Entsprechend hoch ist die Messlatte für SMOG gelegt. Ein attraktives Staking mit einer Rendite von 42 Prozent im Jahr könnte hierbei als Gamechanger wirken.

Ein umfassendes Marketing als Schlüssel zum Erfolg

Damit das ambitionierte Vorhaben in die Realität umgesetzt werden kann, hat das Team hinter SMOG bereits vor dem Start des Projektes an einer umfassenden Roadmap gearbeitet. Die Roadmap unterteilt sich in insgesamt drei Phasen, von denen die erste bereits vollständig abgeschlossen werden konnte. Vor Beginn des Vorhaben forschte das Team intensiv daran, was es für Werkzeug braucht, damit ein Airdrop ein voller Erfolg wird. Nachdem die Forschung vollständig abgeschlossen war, folgte der Launch der eigenen Website sowie die Auflage von mehreren Accounts in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus wurden die begehrten SMOG-Tokens initial auf der Solana-Blockchain generiert.

Nachdem die erste Phase abgeschlossen war, war von einer Pause nicht viel zu spüren. Direkt nach der Generierung der Tokens und der Auflage der Website starteten die ersten Marketingkampagnen, auf denen ein starker Fokus liegt. Für ein Vorhaben in der Größenordnung ist es essentiell, so viele potenzielle Investoren zu erreichen, wie nur möglich. Das Herzstück bilden unter anderem Marketingkampagnen auf News-Seiten, die eine starke Reichweite im Bereich der Kryptoszene besitzen. Mit dem Startschuss bei den Marketingkampagnen fiel auch gleichzeitig der Startschuss zum Airdrop. Ein weiterer Fokus in den kommenden Wochen liegt besonders auf den sozialen Medien, welche für die Bindung der Community von hoher Bedeutung sind. Auf “X” hat SMOG beispielsweise zwischenzeitlich mehr als 43.000 Follower aufbauen können.

Die dritte und letzte Phase fokussiert sich darauf, die Community bestmöglich zu mobilisieren. Mithilfe von Prämien, welche an die Community ausgeschüttet werden und Meisterschaften, soll die Nachfrage weiter gesteigert werden. Am Ende soll das große Ziel abgehakt werden können, BONK von seinem Thron verdrängen und SMOG und Solana-König krönen zu können. Dabei gilt es anzufügen, dass die derzeitige verwässerte Marktkapitalisierung von SMOG bei rund 241 Millionen US-Dollar, nach einer Korrekturbewegung in den letzten Stunden.

Die Tokenomics von SMOG im Überblick

Neben der Anziehungskraft des Memes ist es die sinnvolle Verteilung der Tokens, die über Erfolg und Misserfolg des Vorhabens entscheidet. Insgesamt werden 50 Prozent der zur Verfügung stehenden 1,4 Milliarden Tokens für das Marketing eingesetzt, um schnell die Community aufbauen zu können. Damit ist ein eindeutiger Fokus gesetzt, der allerdings bei solch einem Vorhaben auch notwendig ist. Neben den gezielten Marketingmaßnahmen ist zu erwarten, dass SMOG zunehmend ein organisches Wachstum erfährt, welches bereits zu spüren ist. Das Stichwort an dieser Stelle lautet: Mundpropaganda.

Neben dem Budget fürs Marketing sind 35 Prozent für den eigentlichen SMOG-Airdrop vorgesehen. Die 35 Prozent der Tokens verteilen sich dabei auf die Prämien an die Community während des Airdrops und den erwähnten sozialen Meisterschaften. Die Prämien sollen schlussendlich dafür sorgen, dass sich das investierte Kapital schnell in Richtung Norden entwickelt. Darüber hinaus sind 10 Prozent für die Listungen an den zentralen Kryptobörsen geplant, neben 5 Prozent an den dezentralen Börsen. Besonders in den Anfangsphasen nach der Listung kann es schnell zu Engpässen in der Liquidität kommen, die alles andere als förderlich sind.

Lohnt es sich, in SMOG zu investieren?

Schafft es das Team hinter SMOG, das Vorhaben zu einem vollen Erfolg werden zu lassen, dann wird sich ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt als äußerst lukrativ herausstellen. Die aktuelle Phase der Korrektur könnte sich dabei als guter Zeitpunkt für eine erste Investition erweisen bzw. zum Aufstocken bisheriger Investitionen. Innerhalb der letzten sieben Tage ist der Kurs um rund 25 Prozent gefallen. Für die Korrektur im Preis ist die allgemeine Schwäche am Kryptomarkt verantwortlich, die stark auf Mitnahmen von Gewinnen beruht. Vergleicht man die aktuelle Marktkapitalisierung von SMOG mit derer von Bonk zu Spitzenzeiten, dann fehlt noch mindestens Faktor 12 zu dieser. Aus einer Investition von nur 100 Euro könnten innerhalb von nur kürzester Zeit mehr als 1.200 Euro werden. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass die MSOG-Coins derzeit über Jupiter DEX oder Birdeye gekauft werden können. Auf der Website von SMOG sind die Tokens jedoch mit 10 Prozent Rabatt erhältlich.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.