SMOG dreht auf: Wird SOMG zum neuen BONK?

Der neue Meme-Coin namens SMOG hat einen Start hingelegt, der stark an dem von BONK erinnert. Schlussendlich platzierte sich BONK mit deutlichem Abstand auf Platz eins der renditestärksten Kryptowährungen 2023. Entsprechend positiv ist die Stimmung und die damit verbundene Hoffnung, dass SMOG in die großen Fußstapfen von BONK treten könnte. Gründe gibt es in jedem Fall genug, die dafür sprechen. Doch zunächst ein Blick darauf, was Investoren magisch anzieht.

SMOG – Der größte Airdrop aller Zeiten wird erwartet

Mit einem klaren Versprechen ist SMOG gestartet: den größten Airdrop auf der Solana-Chain in die Realität umsetzen. An der Stelle wird schnell klar, weshalb SMOG eine Vielzahl von Investoren förmlich magisch anzieht. Das große Vorhaben könnte für eine Rendite sorgen, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Darüber hinaus handelt es sich bei SMOG um einen Meme-Coin, der stark an “Herr der Ringe” erinnert. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit ist damit quasi schon vorprogrammiert. Doch von einem nur kurzzeitig andauernden Hype möchte sich das Team hinter dem Meme-Coin klar abgrenzen.

Im Vordergrund steht eine langfristige Bindung mit der Community, welche für ein langfristiges Ansteigen des Wertes von SMOG sorgen soll. Insbesondere bei Meme-Coins steht und fällt die Zukunft mit der Unterstützung durch die Community dahinter. Ein ausgeklügeltes Vorgehen im Bereich des Marketings ist damit ein klares Must-have, genauso wie eine klare Strategie. Genau dies hat das Team von SMOG erkannt und eine umfassende Roadmap erarbeitet, welche die Kryptoszene durchweg begeistert.

100 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung durchbrochen

Wie groß die Begeisterung der Kryptoszene in Bezug zu SMOG ist, verdeutlicht die derzeitige verwässerte Marktkapitalisierung von rund 100 Millionen US-Dollar. Dabei gilt es zu erwähnen, dass die Marke von 100 Millionen US-Dollar innerhalb von nur drei Tagen geknackt werden konnte. Die Erwartungen sind dementsprechend groß, zum Vergleich: BONK erreichte in der Spitze eine Marktkapitalisierung, die weit oberhalb von einer Milliarde US-Dollar lag, um genauer zu sein bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Auch heute liegt die Marktkapitalisierung bei Bonk noch weit über der Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar.

Wer bereits unmittelbar nach der Markteinführung in SMOG investiert hat, konnte sein Investment innerhalb von nur kürzester Zeit mit mehr als Faktor 20 vermehren. Das Beispiel Bonk verdeutlicht an der Stelle, dass nach diesem deutlichen Anstieg noch lange nicht der Höhepunkt erreicht sein muss, sondern genau das Gegenteil der Fall sein kann. Im Falle von SMOG stehen die Chancen bestens, dass der Höhepunkt noch lange nicht erreicht ist, was auch die Ansicht von diversen Krypto-Experten widerspiegelt. Ein Blick auf die Roadmap von SMOG verdeutlicht schnell, weshalb die Einschätzung derart optimistisch ausfällt.

Die Tokenomics und Roadmap von SMOG im Detail

Wie bereits zuvor erwähnt, ist es für den Erfolg eines Meme-Coins essentiell, dass das Marketing ein voller Erfolg ist. Das Team von SMOG hält aus diesem Grund 50 Prozent der gesamten verfügbaren Tokens ausschließlich für Marketingkampagnen zurück. Zu den Marketingmaßnahmen gehören in diesem Zusammenhang eine Vielzahl an Promo-Beiträgen auf zahlreichen beliebten News-Seiten, zu denen beispielsweise auch Finanzen.net gehört. Insgesamt stehen 1,4 Milliarden Tokens zur Verfügung, welche vollständig auf den Markt gebracht werden sollen.

Neben den 50 Prozent der Tokens, die für das Marketing eingesetzt werden, stehen insgesamt 15 Prozent für die Liquidität bei Neulistungen an Kryptobörsen zur verfügung. Die restlichen 35 Prozent sind für den zentralen Airdrop reserviert, auf den förmlich die gesamte Kryptoszene gespannt blickt. Das ist allerdings noch lange nicht alles, was SOMOG zu bieten hat. Neben dem Airdrop sollen in der Zukunft Burn-Mechanismen integriert werden, die langfristig für Stabilität und weitere Kurssteigerungen sorgen sollen. Darüber hinaus soll ebenso das überaus beliebte Staking einen wesentlichen Teil dazu beitragen..

Durch das Staking erhalten die Investoren die Möglichkeit, die erworbenen Tokens für hohe Renditen zu binden. Bereits kurz nach der Einführung ist der Staking Pool auf über 700.000 SMOG-Tokens angewachsen. Kein Wunder, denn die derzeitige Rendite durch das Staking beläuft sich auf 42 Prozent im Jahr. Zwar ist anzunehmen, dass die Rendite durch eine größere Nachfrage in der Zukunft geringer ausfallen wird, dennoch sie aller Voraussicht nach deutlich über der vieler anderer Kryptowährungen liegen.

Welches Potenzial steckt in SMOG und wie kann in den Token investiert werden?

Die große Frage, um die sich bei Investoren alles dreht, ist die, wie hoch die künftige Rendite ausfallen kann. Die ersten Tage haben bereits deutlich gezeigt, welches Potenzial in dem noch jungen Meme Coin steckt. Erreicht SMOG in der Zukunft wie BONK eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar, dann bedeutet das eine Rendite von weit mehr als 1.000 Prozent. Aus einem Investment von 100 Euro werden dadurch schnell 1.000 Euro und mehr. Ein großer Kurstreiber und zugleich Gamechanger wird zweifelsfrei die Listung an den großen Kryptobörsen wie Binance oder KuCoin sein. Durch eine derartige Listung kann schnell ein noch breiteres Publikum erreicht werden, was zu massiven Kurssteigerungen führen kann, wie bereits oft bei einer Vielzahl anderer Kryptowährungen geschehen. Doch wie kann in den Meme-Coin investiert werden?Wer auch in der Zukunft von SMOG profitieren will, kann die begehrten Tokens über Jupiter DEX oder Birdeye kaufen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ein mit Solana kompatibles Wallet genutzt wird, wie zum Beispiel Phantom. Der einfachste Weg ist es jedoch, die Tokens über die nachfolgend verlinkte Website von SMOG mit nur wenigen Klicks zu erwerben. Ein Kauf mittels Metamask ist beispielsweise problemlos möglich. Darüber hinaus sind alle Schritte einfach und übersichtlich erklärt.

