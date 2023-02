So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,29 Prozent höher bei 21.715,37 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 21.652,62 US-Dollar.

Nach 124,81 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um -0,18 Prozent auf 124,59 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 0,57 Prozent auf 1.524,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.515,52 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Litecoin um 0,13 Prozent auf 93,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 93,52 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3821 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3588 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3597 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Monero um 2,20 Prozent auf 158,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 154,60 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2313 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,2287 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0030 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0030 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0856 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0857 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0379 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0380 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 57,90 US-Dollar am Vortag auf 59,83 US-Dollar nach oben (3,33 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 8,791 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,052 US-Dollar).

