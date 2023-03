So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,23 Prozent schwächer bei 27.686,08 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 28.030,44 US-Dollar.

Nach 121,10 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagvormittag um -0,07 Prozent auf 121,01 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um -0,43 Prozent auf 1.784,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.792,53 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Litecoin um -1,03 Prozent auf 88,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 89,04 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,5361 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3767 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3818 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Monero um 0,12 Prozent auf 155,44 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 155,24 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2111 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,2085 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0027 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1094 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1063 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0386 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0392 US-Dollar.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 56,47 US-Dollar am Vortag auf 55,75 US-Dollar nach unten (-1,29 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 12,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,52 US-Dollar).

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net