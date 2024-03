So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

30.03.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Um 12:26 ist Bitcoin 70.128,19 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,34 Prozent höher als am Vortag (70.128,19 US-Dollar). Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -3,58 Prozent auf 599,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 621,87 US-Dollar wert. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,77 Prozent auf 3.540,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.513,75 US-Dollar an der Tafel standen. Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 103,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,43 US-Dollar) ist das ein Verlust von -5,45 Prozent. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,6261 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,6568 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6645 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -1,49 Prozent auf 130,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 132,68 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der IOTA-Kurs um -1,19 Prozent auf 0,3524 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3566 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0068 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0066 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1429 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1403 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0513 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0520 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (39,79 US-Dollar) geht es um -1,50 Prozent auf 39,19 US-Dollar nach unten. Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -3,69 Prozent auf 16,26 US-Dollar. Gestern war NEO noch 16,88 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

