So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

07.04.24 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,56 Prozent auf 69.348,84 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 68.963,91 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,11 Prozent auf 680,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 695,20 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen wird Ethereum bei 3.389,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.359,28 US-Dollar). Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,80 Prozent auf 103,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 101,39 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,5936 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 0,5963 US-Dollar nach oben. Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,89 Prozent auf 0,5901 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,5848 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (131,89 US-Dollar) geht es um 1,10 Prozent auf 133,34 US-Dollar nach oben. Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,3036 US-Dollar am Vortag auf 0,3077 US-Dollar nach oben (1,35 Prozent). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0085 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0085 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1301 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0481 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem gewinnt Dash am Sonntagmittag hinzu. Um 0,40 Prozent auf 37,32 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 37,18 US-Dollar. Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht NEO um 0,26 Prozent auf 15,41 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 15,37 US-Dollar gemeldet wurde. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

