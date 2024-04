So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,32 Prozent auf 67.431,69 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 67.216,95 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,21 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 535,66 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 534,56 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 auf. Es geht 0,72 Prozent auf 3.267,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.244,29 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,90 Prozent auf 85,50 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 86,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um -1,13 Prozent auf 0,5424 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5485 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,5041 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um 1,47 Prozent auf 0,5116 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 123,23 US-Dollar am Vortag auf 127,41 US-Dollar nach oben (3,39 Prozent).

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2555 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2648 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0072 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0074 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Stellar-Kurs um -1,59 Prozent auf 0,1135 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1153 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0424 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0412 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,41 Prozent auf 31,78 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 31,91 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,15 Prozent auf 19,87 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 19,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net