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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
65,709.14 CHF -26.49 CHF -0.04 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,569.60 EUR -86.63 EUR -0.12 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
59,697.44 GBP -36.94 GBP -0.06 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,718,108.44 JPY -31,379.04 JPY -0.25 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,283.49 USD -221.71 USD -0.28 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,978.95 CHF -1.87 CHF -0.09 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,155.45 EUR -3.78 EUR -0.17 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,797.90 GBP -2.09 GBP -0.12 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
383,028.84 JPY -1,152.74 JPY -0.30 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,417.88 USD -7.99 USD -0.33 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
78.90 CHF 0.81 CHF 1.04 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
85.94 EUR 0.81 EUR 0.96 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
71.68 GBP 0.72 GBP 1.02 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,271.49 JPY 125.67 JPY 0.83 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
96.40 USD 0.77 USD 0.80 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.08 CHF 0.01 CHF 1.20 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.18 EUR 0.01 EUR 1.12 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.98 GBP 0.01 GBP 1.18 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
208.91 JPY 2.05 JPY 0.99 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.32 USD 0.01 USD 0.96 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
586.09 CHF -2.33 CHF -0.40 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
638.36 EUR -3.05 EUR -0.48 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
532.47 GBP -2.23 GBP -0.42 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
113,438.41 JPY -685.92 JPY -0.60 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagmittag um 0,37 Prozent auf 80.204,97 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 80.505,20 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,29 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,99 Prozent.

Zudem gibt Ethereum am Donnerstagmittag nach. Um 0,44 Prozent auf 2.415,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.425,87 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 auf. Es geht 2,48 Prozent auf 289,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 282,19 US-Dollar stand.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,306 US-Dollar am Vortag auf 1,317 US-Dollar nach oben (0,81 Prozent).

Daneben fällt Monero um 1,11 Prozent auf 635,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 643,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1976 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1982 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1659 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1681 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3185 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,64 Prozent auf 716,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 720,63 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0768 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0772 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,86 Prozent auf 96,46 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 95,64 US-Dollar.

Nach 8,766 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagmittag um 0,15 Prozent auf 8,753 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,46 Prozent auf 11,52 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,47 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,01 Prozent auf 0,9228 US-Dollar, nach 0,9321 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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